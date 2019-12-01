Capacita Policía Nacional de Colombia a policías queretanos en operaciones tácticas

Capacita Policía Nacional de Colombia a policías queretanos en operaciones tácticas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 14:34:50
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 9 de septiembre de 2025.- En las instalaciones del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad (CECAFIS) dio inicio el Curso en Operaciones Tácticas y Urbanas, impartido por la Policía Nacional de Colombia a 55 policías queretanos, pertenecientes al Sistema Penitenciario, así como a las policías municipales de El Marqués, Corregidora y Huimilpan.

A decir del director del CECAFIS, Alberto Luna López, el objetivo es fortalecer las habilidades tácticas y urbanas de los cuerpos policiales mediante técnicas, procedimientos y el uso de equipo especializado, siempre bajo el respeto a los derechos humanos.

El programa académico tendrá una duración de 280 horas durante septiembre y octubre, e incluye materias teórico-prácticas orientadas a la operación en entornos urbanos. La selección de los participantes se realizó a través de filtros como la acreditación en Control de Confianza, evaluaciones de desempeño y trayectoria dentro de sus corporaciones.

Dicho curso se enmarca en la primera línea estratégica del Programa Estatal de Seguridad 2021-2027: “Profesionalización de los integrantes de las instituciones de seguridad”, particularmente en la acción estratégica “Más y mejores policías”.

Con esta edición, ya son 197 los policías queretanos capacitados en Operaciones Tácticas y Urbanas en los últimos cuatro años, gracias al convenio de colaboración entre CECAFIS y la Policía Nacional de Colombia, a través de su Jefatura Nacional de Servicios de Policía y el Comando en Operaciones Especiales y Antiterrorismo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Inauguran cuartel de la Guardia Nacional en Tarímbaro
Peatón sufre heridas graves al ser atropellado sobre Pie de la Cuesta en Querétaro
Aparatoso alcance en avenida Constituyentes en Querétaro
Policías sobreviven a bombardeo con drones explosivos en Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
Policías sobreviven a bombardeo con drones explosivos en Apatzingán, Michoacán
Aplazan audiencia de Joaquín Guzmán López en EEUU; esta será la nueva fecha
Homicidios bajan 32% en México en gobierno de Sheinbaum
Vinculan a proceso a 10 por caso de huachicol fiscal; alto mando de la Semar entre ellas
Comentarios