Capacita Policía Nacional de Colombia a policías queretanos en operaciones tácticas

Querétaro, Querétaro, a 9 de septiembre de 2025.- En las instalaciones del Centro de Capacitación, Formación e Investigación para la Seguridad (CECAFIS) dio inicio el Curso en Operaciones Tácticas y Urbanas, impartido por la Policía Nacional de Colombia a 55 policías queretanos, pertenecientes al Sistema Penitenciario, así como a las policías municipales de El Marqués, Corregidora y Huimilpan.

A decir del director del CECAFIS, Alberto Luna López, el objetivo es fortalecer las habilidades tácticas y urbanas de los cuerpos policiales mediante técnicas, procedimientos y el uso de equipo especializado, siempre bajo el respeto a los derechos humanos.

El programa académico tendrá una duración de 280 horas durante septiembre y octubre, e incluye materias teórico-prácticas orientadas a la operación en entornos urbanos. La selección de los participantes se realizó a través de filtros como la acreditación en Control de Confianza, evaluaciones de desempeño y trayectoria dentro de sus corporaciones.

Dicho curso se enmarca en la primera línea estratégica del Programa Estatal de Seguridad 2021-2027: “Profesionalización de los integrantes de las instituciones de seguridad”, particularmente en la acción estratégica “Más y mejores policías”.

Con esta edición, ya son 197 los policías queretanos capacitados en Operaciones Tácticas y Urbanas en los últimos cuatro años, gracias al convenio de colaboración entre CECAFIS y la Policía Nacional de Colombia, a través de su Jefatura Nacional de Servicios de Policía y el Comando en Operaciones Especiales y Antiterrorismo.