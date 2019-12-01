Canjean niñas y niños de Los Reyes juguetes bélicos por opciones que promueven la paz; Humberto Jiménez llama a construir bienestar

Los Reyes, Michoacán, 13 de octubre de 2026.- Con la participación de niñas, niños y familias, el Ayuntamiento de Los Reyes, encabezado por el presidente municipal Humberto Jiménez Solís, se sumó este martes a la jornada de canje de juguetes bélicos, en la que las y los pequeños entregaron juguetes que representan armas a cambio de juguetes no bélicos, en una actividad realizada en la plaza principal para fomentar la cultura de paz desde la infancia.

Durante la jornada, coordinada entre los gobiernos federal, estatal y municipal, con la participación del Ejército Mexicano, el alcalde destacó que cada juguete bélico que se retira representa una oportunidad para prevenir la violencia y promover entre las nuevas generaciones valores como el respeto, la solidaridad y la sana convivencia.

Humberto Jiménez Solís hizo un llamado a la ciudadanía a utilizar la palabra, los libros y la educación como las mejores herramientas para construir una sociedad en paz, al señalar que esta comienza desde el hogar, con la formación de niñas y niños que crezcan con principios y valores.

Asimismo, recordó que desde el inicio de su administración se han impulsado acciones orientadas a la prevención, la integración familiar y la sana convivencia, mediante actividades en instituciones educativas para concientizar a las nuevas generaciones sobre la importancia de vivir en entornos seguros y libres de violencia.

El presidente municipal subrayó que la niñez representa el futuro de Los Reyes, Michoacán y México, por lo que consideró fundamental fortalecer las acciones que contribuyan a su desarrollo en ambientes de tranquilidad, respeto y oportunidades.

Con su participación en esta jornada, el Ayuntamiento de Los Reyes refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con los distintos órdenes de gobierno y las familias para impulsar la prevención de la violencia y fortalecer la cultura de paz desde la infancia. ¡Sí al desarme, sí a la paz!