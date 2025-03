Candidatos al Poder Judicial se adelantan a la campaña: PRD Michoacán

Morelia, Michoacán, a 17 de marzo del 2025.- Octavio Ocampo Córdova, líder estatal del PRD-M, aseguró que existen candidatos al Poder Judicial que ya se adelantaron a las campañas, lo que es objeto de sanción.

"Sí hay sanciones, sí se puede quitar una candidatura a alguien que se haya adelantado en el tiempo o alguien que este haciendo proselitismo en su cargo de la función pública o de la representación popular, que le esté haciendo proselitismo a un candidato, sí puede ser sancionado, incluso hasta llegar a que se le retire la candidatura", apuntó el también diputado local, quien llamó a los participantes a interponer recursos legales y denunciar las irregularidades.

En rueda de prensa, el perredista también solicitó a los partidos políticos, diputados y funcionarios públicos, no manchar el proceso judicial con sus intervenciones.

"Que no lo ensucien y que no lo manchen, poco favor le hacen a los grandes impulsores en la reforma al Poder Judicial, no le hacen favor, no le ayudan a todo lo que estamos viviendo en un proceso histórico, por primera vez en la historia de este país, los mexicanos tendremos la oportunidad de decidir y elegir a quienes queremos de jueces y magistrados", comentó Ocampo Córdova.

Agregó que por su parte como PRD-M respetarán el proceso, pero cuando existan irregularidades, serán evidenciadas.