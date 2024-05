Candidato cae de tráiler durante su recorrido de campaña en Monterrey

Monterrey, Nuevo León, a 28 de mayo de 2024.- El candidato del Partido Esperanza Social (ESO) a la alcaldía de Monterrey, Adalberto Madero, sufrió una caída desde un tráiler en movimiento durante uno de sus recorridos de campaña.

Los hechos se registraron en las avenidas León XIII y Lincoln.

Fue a través de redes sociales que se viralizó el momento en que el aspirante a la presidencia municipal sube a la comprimo unidad pesada para asomarse por la ventanilla, pero debido a que el conductor arranca cae.

“La gente del camión me pidió que me subiera a saludarlos y luego lamentablemente, el camión se movió y me caí, me pegue en la cabeza y estoy aquí en el Hospital Oca y me están curando”, narró en un video.