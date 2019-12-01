Cancelación de la Comisión de Planeación y Presupuesto atrasaría aprobación del paquete económico: Ulises Gómez de la Rosa

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 8 de diciembre de 2025.- Luego de que se cancelara la Comisión de Presupuesto en la LXI Legislatura de Querétaro, el diputado Ulises Gómez de la Rosa, aseguró que esta situación podría retrasar la aprobación del Paquete Económico 2026 más allá del 15 de diciembre, e incluso provocar que el estado inicie 2026 operando con el presupuesto de este año.

Explicó que la comisión debía sesionar a las 9:00 horas de este lunes, pero no se llevó a cabo, lo que generó preocupación al interior de la bancada de la 4T.

Señaló que si no se realizan ajustes a la iniciativa enviada por el Ejecutivo, el dictamen deberá ser llevado al Pleno para su discusión, aunque los tiempos se están agotando.

“La verdad es que me quedo sorprendido ahorita que se haya suspendido esta comisión, quiere decir que en los tiempos que más o menos habíamos visto para poder sacar el tema del presupuesto antes del 15 de diciembre, me parece que no va a ser así, se van a estar colgando los tiempos”, dijo.

Mencionó que, en caso de que el Congreso no logre aprobar el presupuesto antes del cierre del periodo ordinario, se podría recurrir a un proceso de reconducción presupuestal, lo que permitiría utilizar temporalmente el presupuesto 2025 mientras se define el del próximo año.

“Siempre hay la reconducción, este proceso de reconducción que puede ser en cualquier momento, o sea, puede brincar el 15 de diciembre. Por supuesto que sí, puede llegar hasta el año que entra también sin problema alguno (…) si no, pues que se aplique el presupuesto del año pasado”.

En cuanto a la Ley de Ingresos del municipio de Querétaro, el diputado señaló que no ha identificado la propuesta de creación de una nueva delegación en Juriquilla, y consideró que sería un mecanismo costoso e innecesario por el nivel de exigencia administrativa que implicaría.