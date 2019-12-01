CANACO Morelia y Congreso de Michoacán celebran un Parlamento Abierto en favor de comercios, turismo y prestadores de servicios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 13:30:33

Morelia, Michoacán a 8 de julio 2026.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Morelia (CANACO SERVYTUR), en coordinación con el Congreso del Estado de Michoacán, celebró el Parlamento Abierto para construir mejores leyes en favor del comercio, los servicios y el turismo.

Con las que buscan fortalecer el diálogo encabezado por Oliverio Cruz, presidente del organismo del sector empresarial y el Poder Legislativo de la entidad.

Por su parte, Mariana Rivera Serrano, del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso Local, impartió un taller en l que explicó el proceso para elaborar una iniciativa ciudadana, con el objetivo de promover una mayor participación de la sociedad en la construcción de soluciones para el estado.

A través de un comunicado en su perfil oficial de Facebook, la Cámara aseguró que las mejores iniciativas se logran con la participación de la ciudadanía.

Además, agradecieron al líder empresaria Oliverio Cruz y al presidente de la Mesa Directiva de la sede legislativa michoacana, el diputado Baltazar Gaona, así como a la legisladora Brissa Arroyo, por impulsar el evento.

“En CANACO Morelia creemos que las mejores leyes se construyen escuchando a la ciudadanía, a las instituciones y a quienes viven día a día la realidad de nuestro estado. Agradecemos al Presiente del Congreso del Estado de Michoacán, Diputado Baltazar Gaona García y Brissa Arroyo Diputada Local por su disposición para impulsar este tipo de iniciativas.”, compartió la CANACO en redes sociales.