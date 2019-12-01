Huetamo, Mich., jueves 26 de noviembre 2026.- Para consolidar la unidad de las izquierdas en la entidad y con ello, impulsar la creación de una agenda social desde las bases, en donde sea la misma sociedad la que tome las decisiones, contribuyendo así a mantener la paz, el desarrollo y el bienestar que merecen las familias michoacanas, el promotor para recuperar la Grandeza de Michoacán, Octavio Ocampo, participó junto con Carlos Torres Piña, autoridades y liderazgos de la región, en los Encuentros para la Defensa de la Transformación de Michoacán y la soberanía nacional, en el municipio de Huetamo.

Durante este evento, el promotor para recuperar la Grandeza de Michoacán, reconoció que caminar hacia la unidad de las izquierdas, es volver al origen y honrar la historia compartida, en proyectos sociales que se han construido por hombres y mujeres de convicciones y de trabajo.

Asimismo, destacó que el PRD ha decidido caminar en el proyecto que encabeza Carlos Torres Piña porque es un hombre con auténtica gestión de unidad y con un incansable trabajo en el territorio; por ello, la relevancia de acompañar y coordinar esfuerzos en estos Encuentros Regionales, priorizando siempre la unidad con las y los michoacanos.

“Aquí tenemos compañeras y compañeros de Huetamo, Tiquicheo, Churumuco, Tuzantla y de municipios de toda la región, quienes han mantenido un trabajo incansable en el territorio. Por eso, venimos a sumarnos, a escucharnos, a dialogar y a proponer. Porque las alianzas no deben servir únicamente para ganar puestos de elección popular; su verdadero propósito es construir una agenda de trabajo y compromiso que atienda y resuelva los problemas de la gente”, explicó.

Por último, Octavio Ocampo reiteró el llamado a la unidad de las izquierdas, a trabajar permanentemente en el territorio y a sumar a todo aquel ciudadano que quiera devolverle a Michoacán su grandeza y el rumbo de justicia, desarrollo y paz que merece la entidad.