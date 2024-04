Cámara de Diputados prohíbe inyecciones de sustancias nocivas con un fin estético

Ciudad de México, 30 de abril del 2024.- Bajo el objetivo de prohibir y sancionar como delito la aplicación, inyección o infiltración hipodérmica de sustancias modelantes con un fin estético que sean nocivas, tóxicas o peligrosas para la salud, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud.

Con la modificación, se aprobó penas de cárcel de cinco a ocho años de prisión a quien lleve a cabo dichos procedimientos sin autorización legal.

La votación de la modificación a la Ley General de Salud resultó con 436 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, por lo que se procedió a la aprobación del dictamen por el que se adicionan los artículos 194 Ter, una fracción VII al artículo 198 y 463 Bis a la Ley General de Salud, en materia de sustancias modelantes con fines estéticos.

Cabe destacar que “se consideran dispositivos médicos con fines estéticos” los materiales, sustancias o productos similares que tengan como finalidad modificar la anatomía, adelgazar, engrosar, aumentar el volumen, modificar, cambiar, corregir o variar el contorno, la forma o las proporciones de labios, mejillas, mentón, senos, glúteos, brazos, piernas u otras zonas o regiones del rostro y del cuerpo humano.

Asimismo, quedó prohibido el uso de silicona líquida, aceites minerales, aceites comestibles, aceites de automóvil, grasas vegetales o animales, cemento óseo, biopolímeros orgánicos o sintéticos, o cualquier otra sustancia no apta para uso humano.

Lo anterior mediante aplicación, por medio de procedimientos quirúrgicos invasivos y no invasivos a través de inyección, infiltración hipodérmica o algún otro procedimiento innovador, de sustancias modelantes no absorbibles o no biodegradables, nocivas o tóxicas que dañen, afecten, lesionen o pongan en peligro tejidos, órganos, extremidades o sistemas del cuerpo de las personas de forma temporal o permanente.