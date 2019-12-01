Cámara de Diputados aprueba en lo general la Ley Nacional de Aguas

Cámara de Diputados aprueba en lo general la Ley Nacional de Aguas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 07:15:50
Ciudad de México, a 4 de diciembre 2025.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley Nacional de Aguas, con la que el Estado recupera la rectoría sobre la distribución del vital líquido.

Con una votación de 328 votos a favor 131 en contra y cero abstenciones, el Pleno de la Cámara Baja avaló un dictamen que, según el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, busca frenar el acaparamiento y garantizar el derecho humano al agua, especialmente en comunidades rurales e indígenas.

La minuta establece que el agua deja de considerarse una mercancía y pasa a reconocerse como un bien estratégico; de igual forma, que el  Estado será la única autoridad facultada para otorgar concesiones, lo que elimina la compra, venta o transferencia de títulos entre particulares, prácticas que —según las autoridades— favorecieron la concentración de derechos desde 1992.

Además, la reforma crea el Registro Público de Agua Nacional, un Fondo de Reserva de Aguas para comunidades sin acceso y contempla la cancelación de concesiones acaparadas o sin uso.

Asimismo, endurece sanciones por robo de agua y regula obras privadas de captación pluvial que han alterado ciclos hidrológicos.

