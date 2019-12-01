Calzada de los Balnearios en Huandacareo estará lista en marzo, adelantan Velázquez y Zarazúa

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 17:14:24
Huandacareo, Michoacán, a 18 de febrero del 2026.- El presidente municipal de Huandacareo, Pedro Alexis Velázquez, y el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del estado (SCOP), adelantaron que la calle Lázaro Cárdenas, conocida también como la Calzada de los Balnearios, estará lista en el mes de marzo, pues reporta un avance general estimado del 60 por ciento.

Durante un recorrido de supervisión de obras, el funcionario estatal expuso que se trata de una obra convenida entre estado y municipio en la que se invierten 38 millones de pesos y comunicará la carretera estatal que viene desde Cuitzeo, vialidad que recorre poco más de un kilómetro y conecta con toda la zona de parques acuáticos.

Recalcó que en esta obra se ha dado prioridad al medio ambiente, pues se mantuvieron los árboles que estaban en buenas condiciones, lo que da a esta construcción un valor ecosistémico muy relevante, dijo, además de trabajar en algunas obras hídricas y de drenaje.

Cabe señalar que el propósito es que la calzada esté lista en las primeras semanas de marzo para darle un potencial turístico en el periodo vacacional de Semana Santa, uno de los más importantes para el municipio.

Alexis Velázquez recalcó esta obra es de suma importancia para los seis parques acuáticos del municipio, así como para hoteles y restaurantes ubicados en la calle Lázaro Cárdenas, así como a los cientos de personas que diariamente la recorren para hacer ejercicio y los peatones en general.

Agregó que en días pasados, en conjunto con el estado se entregó el tramo carretero que conecta con Guanajuato, tramo de cinco kilómetros financiado a través del esquema de obras regionales, lo que dejará también un importante apoyo para los habitantes del municipio.

