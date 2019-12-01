Los Reyes, Michoacán, a 16 de noviembre del 2026.- Con obras que mejoran la movilidad y los servicios, así como acciones que amplían las oportunidades educativas para las nuevas generaciones, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, continúa impulsando el desarrollo del municipio y atendiendo necesidades que durante años permanecieron pendientes.

Una de las intervenciones recientes es la rehabilitación de la calle José Francisco Trinidad Salgado Rentería, que hoy presenta una nueva imagen gracias a la renovación de su infraestructura, generando mejores condiciones para el tránsito y mayor seguridad para las familias.

El alcalde destacó que cada obra representa un beneficio directo para la población y refleja el compromiso de su administración de responder con hechos.

A estas acciones se suman importantes proyectos de infraestructura, como la pavimentación de las calles Nevado de Colima, Popocatépetl y San Pedro, así como la rehabilitación de la calle Galeana y los trabajos de mejoramiento de la calle Emiliano Zapata. También destaca la carretera Los Reyes-Sicuicho, de 12 kilómetros, realizada con una inversión de 38 millones de pesos y en beneficio de más de 53 mil habitantes y productores agrícolas.

El presidente municipal subrayó que el desarrollo también significa abrir oportunidades para las nuevas generaciones, por lo que se realizó la Expo UNIS 2026, encuentro en el que participaron más de 40 universidades, incluidas instituciones educativas del propio municipio, que presentaron sus opciones académicas para acercar a las y los jóvenes distintas alternativas para continuar sus estudios profesionales.

Humberto Jiménez afirmó que su gobierno mantendrá el impulso a la obra pública, la rehabilitación de calles, el mejoramiento de servicios y la infraestructura en colonias y comunidades, porque el crecimiento de Los Reyes debe reflejarse en mejores condiciones para todas las familias.

Finalmente, reiteró que su administración seguirá trabajando con responsabilidad y cercanía, atendiendo las demandas ciudadanas y generando proyectos que fortalezcan tanto la infraestructura como las oportunidades educativas y de desarrollo.