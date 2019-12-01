Califica Guillermo Vega como "grave", la creación de un consejo alterno de asesores para la revisión de Cuentas Públicas 2024 de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 15 de enero de 2026.- Como grave, calificó Guillermo Vega Guerrero, coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) la integración de un consejo (alterno) de asesores para la revisión de las Cuentas Públicas 2024 de la que el miércoles pasado dio cuenta la diputada del Partido del Trabajo, Claudia Díaz Gayou.

“Respecto a este anuncio que se hace del grupo de acompañantes o de asesores al que yo le llamaría ‘Charly y su liga de la justicia’ (porque lo integra el esposo de la legisladora, Carlos Alberto Rentería Rivera), señalar que la integración de asesores, dentro de la Comisión Especial de Vigilancia del Informe General e Informes Individuales de las Cuentas Públicas constituye un hecho grave e irregular”.

Adelantó que estos “asesores” podrían incurrir en delitos por estar revelando información que no ha sido del conocimiento de las y los diputados.

Esto, luego de que el miércoles pasado la legisladora del PT, Claudia Díaz Gayou, presentó a los integrantes del Consejo de Asesores para la revisión de las Cuentas Públicas 2024, quienes acompañarán en la revisión de las cuentas individuales de las más de 54 cuentas públicas, con la finalidad de brindar una mayor transparencia a las y los queretanos quienes exigen conocer cómo se gastan los recursos públicos; indicó que para ello, han realizado un primer análisis estadístico del informe general de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE).

Vega Guerrero aclaró que este no es un tema administrativo, sino que es una posible violación al marco del Poder Legislativo al permitir que personas, sin nombramiento legal, ni aval del órgano colegiado, tengan acceso a información financiera del Estado.

“Una comisión no es un botín político, las comisiones legislativas no son feudos personales ni plataformas electorales, son órganos colegiados, regulados por la ley”.

Afirmó que la designación unilateral de asesores o amigos rompe el principio de legalidad y vacía de contenido la función de control parlamentario. “Cuando una presidencia actúa sola no fortalece la fiscalización, la contamina.

“A esta irregularidad, se suma un hecho aún más grave: los integrantes adicionales de la comisión no han sido convocados, ni siquiera ha habido sesión de instalación de la comisión y esto implica que decisiones sustantivas se están tomando sin la integración completa del órgano, anulando la deliberación colegiada y concentrando el control en un solo grupo”.

El denominado consejo, dijo, carece de sustento legal ya que el acuerdo de creación de la comisión no la faculta para integrar un órgano colegiado adicional como el presentado por la diputada presidenta.

“El análisis de las cuentas públicas debe ser realizado exclusivamente por los integrantes de la comisión, la diputada Claudia Díaz, el diputado Antonio Zapata y el diputado Ulises Gómez y cualquier determinación debe adoptarse de manera colegiada no por instancias paralelas o improvisadas; las facultades de la comisión creada por el Pleno se encuentran claramente delimitadas en el artículo sexto de su acuerdo de creación por lo que no puede ejercer atribuciones distintas a las ahí previstas sin incurrir en una violación al principio de estricta legalidad consagrado los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal”.

Asimismo, detalló que la comisión no puede arrogarse funciones propias de la Entidad Euperior de Fiscalización, ya que conforme al artículo 31 de la Constitución Política del Estado, dicha atribución corresponde de manera exclusiva a ese órgano temido.

“Permitir estas prácticas abre la puerta a excesos, uso faccioso de la información y debilitamiento del Estado de derecho. Hoy es una comisión, mañana puede ser todo el Congreso”.

Por ello, exigió con claridad la exhibición pública del fundamento legal de los nombramientos y del supuesto consejo, la intervención inmediata de los órganos internos del Congreso para revisar la legalidad del procedimiento y la separación inmediata de cualquier asesor o instancia que no cumpla con la ley.

“La fiscalización es una función constitucional, no un arma política ni un laboratorio de campañas. Así que sobre esto decir que Acción Nacional desconoce este grupo de la “Liga de la Justicia” o como le quieran llamar, de “Charly y sus cuates” o “La Carabina de Ambrosio”, como le quieran llamar.

Nosotros no reconocemos eso, sostenemos y reconocemos la creación de la comisión, pero la comisión tiene que funcionar igual que las otras 25 comisiones del Congreso”.

Lamentó que se esté dando este tipo de trabajos paralelos y más porque la mayoría de quienes integran este consejo es gente de Morena, ligada a candidatos a gobernador e incluso hay personas que han sido investigadas por la propia ESFE.

“Así que total, desconocimiento a ese grupo, reconocemos la presidencia de la comisión en la persona de la diputada Claudia Díaz Gayú, reconocemos el papel y el trabajo que está desarrollando el diputado Antonio Zapata y el diputado Ulises Gómez, ese sí es un trabajo que respetamos, que reconocemos. Lo demás es show y lo demás es riesgo y hasta aquí mi reporte”.

Advirtió que, de continuar por este camino unilateral, irregular, las facultades del congreso dan para sustituir a las comisiones, entonces se podría realizar el cambio en esta comisión ya sea entre los tres o cambiar el presidente.

“Es muy importante para nosotros decir que todo lo que digan estos supuestos ‘vengadores de la justicia’ que no sean Claudia Díaz Gayú, Antonio Zapata, Ulises Gómez, todo lo que digan estos vengadores no tiene legalidad, credibilidad ni respaldo de la legislatura”.

No descartó que después anden ellos queriendo crear verdades paralelas, hacer podcast y hacer una bola de situaciones, ellos podrían incurrir incluso en delitos por estar revelando información que no ha sido del conocimiento de las y los diputados. “Podría darse un cambio en la presidencia de la comisión de no existir el pues el consenso”.