Califica Armando Tejeda como sancocho de inversión al Plan Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 11:44:50

Ciudad de México, 12 de noviembre de 2025.- El Plan Michoacan es un sancocho de lo que ya se invierte en el estado en diferentes temas, recalcó Armando Tejeda Cid, diputado federal por el Partido Acción Nacional (PAN).

Expresó que los altos niveles de inseguridad que se viven en todo el país, como en Michoacán, son reflejo del pacto que tiene el oficialismo con la delincuencia.

“Abrazos y no balazos es lo que hoy tiene sumido a este país, el pacto del cartel de Morena que tiene con los delincuentes. Insensible, sin claridad, centralista, autoritario, sin supervisión de los michoacanos es lo que destaca del Plan Michoacán que anuncia la presidenta de la República”.

Al analizar el llamado Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, Armando Tejeda detalló que la Federación pretende continuar con la misma estrategia fallida y sin claridad, esperando obtener resultados diferentes.

“Recibimos el desdén de la Presidenta de la República, todavía no ha ido a Michoacán. Éste plan no tiene metas, no tiene objetivos, no tiene presupuesto; que pena que haya pasado el presupuesto de egresos de la federación y no se le haya aplicado, hubo la reservas para poderlo hacer y no se hizo”.

El diputado panista exigió al Gobierno Federal terminar con el uso político y centralista del presupuesto, y hablar con la verdad a los ciudadanos.

“El centralismo y autoritarismo con el que emplean y el ejercicio del presupuesto; les pedimos que ya no mientan, que ya no le digan a los mexicanos cosas que no son”.

Tejeda Cid explicó que de los 10 mil elementos de seguridad anunciados para reforzar la presencia en la entidad, 4 mil 400 ya operan actualmente, mientras que otros estarán distribuidos en las fronteras con Guerrero y Guanajuato, y solo mil 980 llegarán como refuerzo a Uruapan, dejando desatendidas otras regiones.