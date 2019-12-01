Cada 29 de octubre se deberá conmemorar el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Octubre de 2025 a las 16:02:41

Querétaro, Querétaro, 23 de octubre del 2025.- Después de 40 minutos de retraso, sólo dos de las tres integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, Grupos Vulnerables y Vivienda del Congreso de Querétaro sesionaron la iniciativa en al que se exhorta a las autoridades estatales y municipales a sumarse a la conmemoración del 29 de octubre como Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, la cual se aprobó por mayoría.

Durante el desarrollo de la sesión la diputada Juliana Hernández Quintanar, autora de la iniciativa, explicó que este exhorto está dirigida a las instituciones de salud municipales para conmemorar el Día Internacional de los Cuidados, celebrado cada 29 de octubre.

“La propuesta busca visibilizar el trabajo no remunerado que realizan diariamente miles de personas que cuidan a adultos mayores, niños, enfermos y personas con discapacidad. Los verdaderos superhéroes de nuestra sociedad no tienen capa ni poderes. Son quienes entregan su tiempo, esfuerzo y recursos para cuidar a quienes más lo necesitan”.

Compartió su experiencia personal al cuidar a su abuela durante dos años en estado de postración, junto con su madre y tías.

“Fue un trabajo constante, físico y emocional, que nadie reconoce ni compensa”.

La iniciativa también se inspira en testimonios ciudadanos recabados en reuniones vecinales y ejemplo de ello es el de una mujer quien quedó viuda, a la semana de casarse, madre de un niño y cuidadora de su madre adulta mayor.

Explicó que el hijo de esta mujer, Emmy, tuvo un accidente por lo que tuvo que enfrentar cuatro cirugías por una lesión en la rodilla y ahora ella no solo cuida a su mamá y a su hijo, sino que también es maestra.

“Ella representa el sacrificio silencioso que esta iniciativa busca reconocer”.

Subrayó la necesidad de políticas públicas que fortalezcan a las familias cuidadoras, quienes en su mayoría son mujeres.

“No existe un censo de cuidadores, y eso dificulta el diagnóstico. Es urgente dotar a las familias de herramientas para cumplir eficazmente con esta labor esencial”.

Aunque reconoció que los presupuestos públicos son limitados, la diputada insistió en que el reconocimiento simbólico es un primer paso. “Aplaudirles, agradecerles y visibilizar su esfuerzo es lo mínimo que podemos hacer. Ellos sostienen a la sociedad”.

Cuestionada sobre el retraso de más de 40 minutos para el inicio de la sesión y si no lo consideraba una falta de respeto para quienes estuvieron puntuales, reconoció que la legisladora Verónica Galicia Castañón, venía retrasada por el tráfico que había por el rumbo del Marqués.

“Sabemos que ella (Verónica Galicia) viene de El Marqués, entonces sí está atorada en el tráfico, pero yo creo que a ella sí se le complicó un poquito; es la primera vez que nos pasa y la diputada Teresita Calzada mandó justificante por su ausencia”.