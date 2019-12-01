Cabinas del teleférico de Uruapan tendrán botón de pánico: Gladyz Butanda

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 16:11:12
Morelia, Michoacán, a 27 de febrero de 2026.- El teleférico de Uruapan contará con botones de pánico y cámaras de seguridad ligadas al Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) para atender cualquier topo de emergencia de manera oportuna, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal explicó que, para la atención de emergencias reportadas mediante el botón de pánico o registradas en las cámaras de seguridad, en las seis estaciones que conforman el teleférico existirá personal médico y elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública que garantizarán una respuesta eficiente y oportuna. 

“La seguridad es una prioridad en el sistema teleférico, por eso tendremos botones de pánico, cámaras de seguridad en el exterior e interior, así como personal médico y elementos de seguridad que responderán ante cualquier eventualidad”, puntualizó la arquitecta. 

Además, precisó que la unidad de control Connect pone un claro énfasis en las necesidades y las tareas de usuario, pues desde la mesa central de mando se tiene una visión perfecta de la instalación de teleférico y, mediante los monitores opcionales, también se puede supervisar a los pasajeros. 

Gladyz Butanda subrayó que, con un avance del 95.61 por ciento, el sistema de seguridad del teleférico presenta avances importantes y contundentes que permitirán garantizar la certificación de este medio de transporte, previo a su inauguración.

Noventa Grados
