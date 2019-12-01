Cabildo Juvenil 2026 reúne a 15 jóvenes para impulsar su participación en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 12:39:15

Morelia, Michoacán; 8 de octubre de 2026.- El Ayuntamiento de Morelia instaló y tomó protesta al Cabildo Juvenil 2026, integrado por 15 jóvenes de entre 14 y 27 años que asumirán de manera honorífica y simbólica los cargos del Cabildo Municipal.

En esta décima edición del ejercicio de participación ciudadana, la síndica municipal, Susan Melissa Vásquez Pérez, destacó la importancia de que las juventudes cuenten con espacios para expresar sus ideas, plantear propuestas y conocer de cerca el trabajo del gobierno municipal.

Este año se incorporaron dos cambios importantes: se amplió la edad de participación a partir de los 13 años y los jóvenes tendrán la oportunidad de convivir con sus homólogos, además de continuar con actividades de formación después de la toma de protesta.

La Presidenta Municipal Juvenil, Valeria Rosales Govea, llamó a las juventudes a mantener su participación más allá de esta experiencia y convertir sus inquietudes en propuestas concretas para mejorar su entorno.

La titular del Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM), Elvia Loreto Mendoza Gómez, informó que se registraron 150 aspirantes. Los 15 jóvenes seleccionados recibirán un reconocimiento y un premio de 5 mil pesos, además de participar en actividades junto con integrantes del Ayuntamiento.

El diputado federal David Alejandro Cortés Mendoza, integrante del jurado calificador, dirigió un mensaje contundente a los seleccionados y a quienes no obtuvieron un lugar. Los invitó a seguir proponiendo y recordó que durante mucho tiempo se ha dicho a los jóvenes que son “el futuro”, pidiéndoles al mismo tiempo que esperen su turno.

“Se equivocaron y la prueba de que se equivocaron son ustedes, los 15 que están hoy aquí sentados… Ustedes no vinieron a esperar; ustedes vinieron a ocupar su lugar, el que les pertenece”, afirmó.

El Cabildo Juvenil de Morelia 2026 está encabezado por Valeria Rosales Govea como Presidenta, acompañada de Mario Arturo Reyes Torres como Síndico y Víctor Hugo Guía Cadenas como Secretario.

Los regidores y regidoras juveniles son: Yuliana Galván Solorio, Vania Paulette Carrillo León, Michelle Cornejo Vázquez, Karen Pamela Vera Ávila, Jorge Adrián Díaz García, Sofía Cedeño Valencia, Arely Ábrego Santillán, Sergio Javier Lara Bazani, Karla Paulina Nava Pulido, Valeria Elizabeth Pascual Calderón, Paola Joseline Alonso Jiménez y Patricia Monserrat Durán López.

Con este ejercicio, el Gobierno de Morelia y el Instituto de la Juventud Moreliana buscan fortalecer la participación de las juventudes y generar espacios para que sus propuestas formen parte de la vida pública de la ciudad.