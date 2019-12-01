Buscan regular Centros de Rehabilitación en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Febrero de 2026 a las 13:20:29

Querétaro, Querétaro, 6 de febrero del 2026.- En un plazo de 15 días se presentará la primera propuesta de iniciativa para regular los centros de rehabilitación en la entidad, adelantó Verónica Galicia Castañón, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso local.

Explicó que esta iniciativa busca establecer reglas claras que protejan tanto a los usuarios como a las instituciones.

Refirió que tuvo un encuentro con los representantes de estos centros porque existía desconfianza hacia las autoridades debido a la percepción de que la iniciativa ya estaba elaborada sin consulta previa.

“En la comisión que represento nunca presentamos una iniciativa sin antes hacer un foro. Vamos a realizar mesas de trabajo y foros para complementarla entre todos”.

Entre las preocupaciones expresadas por los responsables de los centros, destacó la denuncia de que algunos familiares intentan evadir el pago de tratamientos al acusar falsamente a las instituciones de “secuestro” y solicitar la intervención de la fiscalía.

Esta práctica, señaló, genera un perjuicio económico y legal para los espacios de atención.

Adelantó que la propuesta contemplará un reglamento que brinde certeza jurídica a los centros, además de sanciones para quienes incumplan con las disposiciones.

“No solo se trata de regular y poner reglas, también buscamos que ellos tengan un respaldo jurídico que los proteja”.

Con esta iniciativa, dijo, el Congreso de Querétaro busca equilibrar la protección de los pacientes y sus familias con la seguridad legal de las instituciones que ofrecen servicios de rehabilitación.