Buscan frenar cáncer de mama con un programa que dure todo el año en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 19 de octubre de 2026.- A pesar de los esfuerzos globales y de las campañas intensivas que cada mes de octubre se despliegan en el estado y el país, una de las realidades más dolorosas y silenciosas que enfrentan las mujeres queretanas es el diagnóstico tardío, reconoció Verónica Galicia Castañón, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso de Querétaro.

Reconoció que, con frecuencia, las pacientes acuden a los centros médicos o consultorios cuando la enfermedad ya se encuentra en fases avanzadas, frenadas por el peso de los tabús culturales, el miedo, o bien por la falta de una revisión ginecológica oportuna en cuanto se detecta alguna anomalía en sus mamas.

Ante este panorama epidemiológico, en el que las defunciones por esta causa en Querétaro se incrementaron un 5.2 por ciento al pasar de 153 a 161 casos, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) ingresó formalmente a la Oficialía de Partes una iniciativa de ley para instituir, de manera permanente y durante todo el año, el Programa de Detección y Diagnóstico Temprano de Cáncer de Mama.

Refirió que uno de los ejes más sensibles de la propuesta legislativa es atender el profundo rezago que persiste en las zonas más alejadas de la Zona Metropolitana, particularmente en municipios de la Sierra Gorda y el semidesierto queretano.

En estas regiones, reconoció que el acceso a servicios médicos especializados y a la detección oportuna se topa con barreras geográficas y culturales complejas.

"La importancia es que no solo nos esperemos a las campañas que hacemos a nivel mundial… sino que hoy ya aquí en Querétaro ya será durante todo el año… nos falta a lo mejor concientizar más a la población, pero si ya tenemos el programa permanentemente durante todo el año, pues yo creo que ya es más fácil".

La iniciativa, refirió, busca transformar la atención médica para que no dependa exclusivamente de jornadas limitadas o de la conmemoración anual de octubre, estableciendo una estrategia institucional ininterrumpida supervisada directamente por la Secretaría de Salud del Estado.

“La propuesta contempla reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Salud del Estado de Querétaro para dar un giro estructural que responda a las cifras del INEGI, donde el cáncer de mama se mantiene como la primera causa de muerte por tumores malignos en mujeres”.

Señaló que el proyecto busca reconocer formalmente en la ley el Programa de Detección y Diagnóstico Temprano, garantizando su operación los 12 meses del año.

“Se mandata que cada mes de octubre la Secretaría de Salud, en coordinación con sectores sociales y privados, despliegue campañas masivas e intensivas de concientización”.

Señaló que se reforman los fines de la educación para la salud para orientar a la ciudadanía sobre la sintomatología exacta, y se inserta formalmente la definición de Grupos Vulnerables en el marco legal.

"Hay muchas acciones en nuestro país para la detección, atención y tratamiento del cáncer de mama, pero no estaba estipulado en la ley de Querétaro. El cáncer de mama no avisa ni espera a que sea otoño”.