Buscan capacitarse mujeres entre los 21 y 35 años en el instituto de Artes y Oficios de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 19:13:48

Querétaro, Querétaro, a 7 de agosto a 2025.- El Instituto de Artes y Oficios de Querétaro prevé recibir a más de mil estudiantes en el semestre agosto 2025–enero 2026, la mayoría mujeres que buscan integrarse al mercado laboral o iniciar un emprendimiento, informó el director del organismo, Fernando de Néstor Mendoza Sánchez.

“Más del 60% que están con nosotros se quieren incorporar a un ámbito laboral. Ya la mayoría trae una formación académica, pero no concluida, pero sí nos buscan más del 60% para poderse incorporar, ya sea para un emprendimiento”, dijo.

Actualmente, el instituto cuenta con una matrícula de aproximadamente mil 50 estudiantes y tiene como meta llegar a mil 250; siendo el rango de edad más común entre los 21 y los 35 años, aunque el 60% de la población estudiantil está entre los 20 y los 45 años.

Explicó que este semestre se impartirán alrededor de 71 talleres en diferentes turnos, con mayor demanda en áreas como pastelería, alta cocina y oficios técnicos.

Añadió que la eficiencia terminal del centro es alta, con cerca del 90% del alumnado concluyendo el semestre, aunque solo el 30% termina la formación completa que les permite obtener un diploma con validez oficial.

En cuanto al reconocimiento de los estudios, destacó que los documentos emitidos por el instituto cuentan con validez oficial por parte de la Secretaría de Educación del estado de Querétaro, lo cual ha abierto puertas a algunos egresados incluso fuera del país. “Eso es un gran valor curricular”, dijo.

Durante el anuncio, la secretaria de Educación estatal, Martha Elena Soto Obregón, hizo un reconocimiento a la trayectoria de la institución, que cumple 35 años.

“Reconocer la trayectoria de 35 años, formando eh oficios, formando actividades lúdicas, formando a gente en actividades recreativas, actividades creativas, artísticas”, expresó.