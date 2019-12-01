Busca Vanhe Caratachea ampliar protección ante el bullying en Michoacán

Busca Vanhe Caratachea ampliar protección ante el bullying en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 19:24:22
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Morelia, Michoacán, a 3 de noviembre de 2026.- Que la protección contra el bullying abarque también los trayectos hacia la escuela es la propuesta de la diputada local Ana Vanessa Cartachea Sánchez. 

“Hay niñas y niños que todas las mañanas tienen miedo de ir a la escuela porque saben que, al cruzar la puerta de su salón, alguien puede volver a humillarlos, golpearlos o amenazarlos y porque, en ocasiones, quienes deberían protegerlos prefieren mirar hacia otro lado”, reflexionó la legisladora del PAN ante el pleno. 

Vanhe Caratachea considera que es necesario que también se considere violencia escolar la que ocurre en las inmediaciones de los planteles educativos y se sancione como tal. 

Además, busca que por ley la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a través de sus Visitadurías Regionales y Especializadas, realice campañas presenciales, permanentes y obligatorias en los planteles públicos y privados de educación básica y media superior.

La iniciativa que presentó ante el Congreso del Estado también obliga a que el personal docente, directivo y administrativo actúe de inmediato ante indicios o reportes de bullying y de no hacerlo, se le apliquen sanciones. 

“Ninguna niña, ningún niño y ningún adolescente debe enfrentar la violencia en soledad y ninguna autoridad debe permanecer indiferente cuando conoce una situación que pone en riesgo su integridad”, puntualizó la diputada de La Piedad.

Vanhe Caratachea aclaró que reconoce el enorme esfuerzo que hacen los docentes y su vocación y que no se trata de criminalizarlos, sino de dotarlos de más y mejores herramientas, como protocolos de actuación y coordinación con autoridades educativas y de seguridad, así como con la CEDH para proteger a niñas, niños y adolescentes en su camino a la escuela, porque “los derechos de la infancia no pueden terminar donde termina la barda”.

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