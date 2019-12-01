Busca Reyes Galindo mayor coordinación con la FGE para impulsar la justicia, la paz y el estado de Derecho en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 5 de febrero de 2026.- Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, destacó la necesidad de estar en coordinación permanente con todas las instituciones de gobierno para poder brindar mejores resultados a la ciudadanía.

En ese contexto, el legislador por el Distrito 22 de Múgica, sostuvo una reunión institucional con el titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, con quien acordó trabajar de la mano para fortalecer la justicia, la paz y el estado de derecho, así, poder dar resultados óptimos a la población de toda la entidad, principalmente de la región de la Tierra Caliente.

"Siempre he tenido una muy buena relación laboral con el fiscal Torres Piña, porque hay una gran disposición para colaborar en los temas que nos atañen desde cada una de las trincheras en las que estamos al frente, por ello seguiré impulsando una agenda que contemple la colaboración de todas las instituciones del estado con el poder legislativo", señaló.

Reyes Galindo, destacó que en el Distrito 22 una de las principales demandas de la gente, es que por parte de las instancias gubernamentales se de respuesta ante las injusticias que muchas veces se cometen con las familias de esa región, puesto que al estar alejados de la capital del estado, pocas veces son tomados en cuenta y por ello, dijo estará en contacto de manera permanente con el titular de la FGE, para revisar que realmente se brinde atención a la ciudadanía.