Busca Morena frenar "módulos de terror" y abusos de grúas en Querétaro con nueva ley

Querétaro, Querétaro, 10 de noviembre de 2026.- El diputado Homero Barrera McDonald denunció una red de colusión entre autoridades de vialidad y empresas de grúas que aplican cobros ecuestres, multas arbitrarias y arrastres múltiples en una sola plataforma.

Por ello, el legislador del Grupo Parlamentario de Morena afirmó que se presentó una iniciativa de ley que busca reformar la “Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público” para prohibir el corralón por la falta de un solo documento y establecer tabuladores estrictos.

“Esta ley busca frenar los constantes abusos, operativos de rutina discrecionales y tarifas voraces que alcanzan hasta los 50 mil pesos por concepto de arrastre y corralón”.

Insistió en la urgencia de legislar para poner un alto al negocio redondo que opera detrás de las infracciones viales en la zona metropolitana de Querétaro.

Señaló que estas prácticas, lejos de abonar a la seguridad vial, se han convertido en auténticos "actos de molestia y de terror" para las familias queretanas, generando un severo impacto económico y alimentando la percepción de colusión entre corporaciones de tránsito y concesionarios de grúas.

Expuso casos documentados donde los ciudadanos son despojados de su patrimonio por fallas menores o interpretaciones arbitrarias de la autoridad.

“Entre las anomalías más recurrentes que hemos detectado está el cobro desproporcionado de servicios de salvamento; hay casos en los que por una maniobra de arrastre y resguardo se han exigido pagos cercanos a los 50 mil pesos, una cifra imposible de solventar para la economía de trabajadores de clases medias”.

Enfatizó que, en zonas de alta concentración de este medio de transporte, como el Distrito 2 (que abarca colonias como Cerrito Colorado, Satélite, San Pedro Mártir, El Tintero y Carrillo), los conductores han reportado que, al subir múltiples motocicletas a una sola plataforma, las empresas pretenden cobrar el arrastre de manera individual a cada propietario, multiplicando ilegalmente las percepciones.

“Hemos detectado que los conductores son remitidos a los depósitos vehiculares bajo el pretexto de carecer de uno solo de los documentos obligatorios, cuando la normatividad exige la ausencia total de los mismos para ameritar el remolque”.

La propuesta legislativa que presentó Barrera McDonald plantea reformar la Ley de Servicios Auxiliares del Transporte Público del Estado de Querétaro bajo tres ejes fundamentales:

“Delimitar con precisión científica y legal los niveles permitidos de polarizado en vehículos y erradicar los retenes de rutina discrecionales (como los instalados recurrentemente sobre Avenida de la Luz a la altura del Cerro del Tambor) que solo sirven como filtros de molestia ciudadana. Si falta un solo documento (por ejemplo, la licencia), esto no debe ser motivo para remitir la unidad al corralón y establecer tarifas claras y estandarizadas para el servicio de grúas y maniobras, impidiendo que el costo dependa del "libre albedrío" de la empresa o de la distancia arbitraria al depósito. Asimismo, se propone que el ciudadano no esté obligado a pagar dichos servicios si se demuestra que el acto de autoridad fue ilegal o arbitrario”.

Así como, dijo, obligar a que las empresas de grúas operen exclusivamente dentro de su demarcación asignada para evitar fluctuaciones de costos y exigir a los gobiernos municipales y estatales campañas informativas previas, garantizando que el ciudadano conozca sus derechos antes de ser sorprendido por operativos sorpresivos.

El legislador reconoció que se han sostenido acercamientos con algunas empresas del sector de grúas interesadas en el diálogo, aclarando que el objetivo de la ley no es "satanizar" a los gremios, sino poner orden y acabar con los privilegios de unos cuantos.