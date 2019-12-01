Busca la SSP Michoacán fomentar la cultura cívica en la juventud

Busca la SSP Michoacán fomentar la cultura cívica en la juventud
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 17:07:04
Morelia, Michoacán, a 14 de octubre de 2025.- Con la implementación del programa “Guardianes Cívicos” en el Conalep I Morelia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) continúa acercándose a la comunidad estudiantil de Michoacán.

Sobre el particular se informó que en seguimiento a la estrategia de promoción de valores cívicos y prevención del delito dirigida a los jóvenes, personal de la Guardia Civil visitó este centro educativo como parte de las acciones contempladas en el Programa de Proximidad Social.

A través del personal de la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa, así como del Agrupamiento de Proximidad Social, las y los jóvenes aprenden del civismo y cómo ser ciudadanos responsables en sus comunidades; además con Seguridad Vial, conocen sobre los lineamientos del reglamento de la Ley de Movilidad del Estado.

También mediante el Agrupamiento de Equinos y Caninos conocen sobre las labores que realizan día a día con los binomios; y junto con los elementos del C5 Michoacán sobre el uso responsable de las líneas de emergencia. 

Con estas acciones la SSP trabaja de la mano con todos los sectores que componen la sociedad michoacana, a favor de construir una mejor entidad para todas y todos.

