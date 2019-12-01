Busca la diputada Claudia Diaz Gayou la prohibición del uso de pirotecnia, protección del medio ambiente y bienestar animal en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 27 de enero de 2026.- Prohibición del uso de pirotecnia, protección del medio ambiente y bienestar animal son los temas en los que busca incidir la diputada del Partido del Trabajo, Claudia Diaz Gayou al ingresar una reforma al Código Ambiental del estado.

Acompañada de Jerónimo Sánchez, director de Animal Heroes; Erika Rosales, de Hábitat Supreme y Marco Antonio Esperón, representante de la asociación Tierra Paraíso, la legisladora comentó que con esta reforma, que se trabajó de manera conjunta con los representantes de estas asociaciones, se busca proteger el medio ambiente, la salud de las personas y el bienestar animal, mediante la regulación estricta y la prohibición del uso de pirotecnia contaminante; indicó que el uso de artificios pirotécnicos genera contaminación atmosférica, contaminación acústica, emisiones de partículas y metales pesados, además de provocar afectaciones graves a la salud pública, especialmente a niñas, a niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades respiratorias.

“Asimismo, causa estrés, lesiones y muerte en animales domésticos y fauna silvestre, y representa un riesgo permanente de incendios y accidentes. Por ello, proponemos un cambio de enfoque, dejar atrás prácticas altamente contaminantes y riesgosas, y transitar hacia celebraciones modernas, seguras y sustentables”.

La iniciativa, dijo, introduce por primera vez en el Código Ambiental del estado, una definición clara del artificio pirotécnico y de pirotecnia como actividad, reconociéndola expresamente como fuente de contaminación atmosférica y acústica, lo que permite su regulación desde una perspectiva ambiental, más allá de la visión tradicional, exclusivamente administrativa o de protección civil”.

Expresó que se propone derogar la disposición vigente que normaliza los fuegos artificiales en fiestas y celebraciones públicas, como fuente de contaminación municipal, y en su lugar, -dijo- establecer un marco normativo moderno y responsable.

Aseguró que uno de los ejes centrales de la iniciativa es la prohibición permanente del uso de pirotecnia en actos y eventos oficiales, organizados por los Poderes públicos o los entes gubernamentales, con la finalidad de que se envíe un mensaje claro, de que el Estado debe predicar con el ejemplo y asumir su responsabilidad en la protección ambiental y el bienestar animal.

Señaló que se establece la priorización obligatoria de alternativas tecnológicas y artísticas sustentables, como espectáculos de drones, iluminación arquitectónica, luces LED, láser o pirotecnia fría certificada, que permitan conservar el carácter festivo de nuestras celebraciones, sin generar contaminación ni estruendo.

“De esta manera, la iniciativa también fortalece la facultad de inspección, vigilancia, y sanción por parte de la Procuraduría estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, incorporando un catálogo específico de infracciones administrativas, y medidas de seguridad, como el aseguramiento de artificios, pirotécnicos y la suspensión de actividades cuando existe el riesgo ambiental o social”.

Comentó que esta propuesta responde a una tendencia nacional e internacional para poder tener entornos mucho más seguros. Por lo que mencionó que con esta iniciativa, Querétaro da un paso firme hacia un modelo de desarrollo sustentable, donde la tradición no esté por encima del derecho a un medio ambiente sano, ni el derecho de los animales a vivir libres de sufrimiento innecesario.