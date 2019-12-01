Busca Julieta Hernández fomentar campañas de sensibilización para prevenir formas de violencia contra la mujer en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 27 de enero del 2026.- Fomentar campañas de sensibilización para prevenir formas de violencia e incluir la obligación a la Secretaría de las Mujeres del Poder Ejecutivo de Querétaro de impulsar políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres embarazadas y maternando son algunas de las propuestas que la diputada Juliana Hernández Quintanar, integrante del Grupo Legislativo del PAN contempla la iniciativa de reforma que adiciona diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Eliminar toda forma de Discriminación en Querétaro y la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de discriminación laboral por embarazo.

“Es por eso que esta iniciativa parte de una convicción clara, el embarazo y la maternidad son un valor social que se debe de reconocer y proteger. Por lo que el primer objetivo de la propuesta es nombrar el problema con claridad, la discriminación por embarazo y maternidad sigue siendo una realidad; en segundo lugar, reconocer que la discriminación laboral por maternidad es una forma de violencia contra las mujeres”.

Explicó que esta iniciativa surgió luego de que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) casi un 10 por ciento de las mujeres en Querétaro han sufrido algún tipo de discriminación por embarazo y maternidad.

Acompañada de las diputadas Leonor Mejía Barraza y Teresita Calzada Rovirosa, así como el legislador Antonio Zapata Guerrero, y la especialista en derechos humanos Valeria González Ruiz, Hernández Quintanar añadió que, después de seis meses de trabajo con el Early Institute, que representa la Valeria González Ruiz, presenta esta iniciativa de ley, en la que se propone reformar los artículos 2, 3, 8, 11 y 20 de la Ley para Prevenir y Eliminar toda forma de Discriminación en el estado de Querétaro.

“La reforma también busca incluir la obligación de la Defensoría de Derechos Humanos para dar seguimiento a las acciones de prevención y discriminación laboral por embarazo, implementadas por las cámaras empresariales".

Afirmó que también se está proponiendo reformar el artículo 11 de la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de visibilizar la discriminación laboral por razones de maternidad, como una forma de violencia laboral que solo ocurre en las mujeres.

Compartió que esta iniciativa es respaldada por los diputados del Grupo Legislativo del PAN y la diputada y coordinadora de Movimiento Ciudadano, Teresita Calzada Rovirosa, la cual se trabajó durante seis meses y se incluyó a las Secretarías del Trabajo y de las Mujeres, así como a la Defensoría de Derechos Humanos.

“De esta forma queremos comprometernos con los bienes sociales que verdaderamente debemos proteger. (…) Vivimos en una sociedad contradictoria, donde el valor más importante de la maternidad ha sido discriminado, y una sociedad que no protege lo más importante, es una sociedad que está encaminada al fracaso”.