Busca Giulianna Bugarini que los secuestros virtuales sean un delito en Michoacán

Morelia, Michoacán, 09 de julio de 2026.- La diputada Giulianna Bugarini presentó una iniciativa para incorporar al Código Penal de Michoacán el delito de Coerción Simulada Digital, con el objetivo de sancionar las llamadas conocidas como “secuestro virtual”, en las que delincuentes manipulan psicológicamente a una persona para obtener dinero.

Bugarini explicó que en estos casos no existe una privación física de la libertad, como ocurre en un secuestro tradicional. Sin embargo, mediante llamadas, mensajes o medios digitales, los agresores simulan que un familiar está en peligro, aíslan a la víctima, le ordenan mantenerse incomunicada y la presionan para realizar depósitos o transferencias.

“Que no exista una persona retenida físicamente no significa que no exista violencia. El miedo es real, la manipulación es real y el daño emocional y económico también lo es. Por eso la ley debe reconocer y sancionar esta nueva forma de delincuencia”, afirmó Giulianna Bugarini.

La iniciativa propone crear el artículo 189 Bis del Código Penal del Estado y establecer penas de tres a ocho años de prisión y de 200 a 500 días de multa. Las sanciones aumentarían cuando la víctima sea mujer, menor de edad, persona adulta mayor, persona con discapacidad o se encuentre en una relación de subordinación o dependencia.

“Desde la izquierda entendemos que la tecnología debe servir para comunicar y proteger, no para sembrar terror ni despojar a las familias de su patrimonio. Con esta reforma para tipificar la Coerción Simulada Digital cerramos un vacío legal y fortalecemos la protección de la tranquilidad, la libertad y la seguridad de las personas”, concluyó la legisladora.