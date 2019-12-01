Busca Congreso de Michoacán condiciones de seguridad para familiares de personas hospitalizadas

Morelia, Michoacán; a 18 de febrero de 2026.- A propuesta de la diputada Belinda Iturbide Díaz, la 76 Legislatura exhortó a los 113 municipios de Michoacán para que, implementen medidas humanitarias complementarias en las inmediaciones de hospitales públicos ubicados en sus demarcaciones, a fin de salvaguardar la dignidad, la seguridad y la salud de las personas que acompañan a pacientes hospitalizados.



En este sentido, las y los legisladores hicieron un llamado a los ayuntamientos y al Consejo Mayor a implementar medidas consistentes en la instalación de lonas, carpas o techumbres provisionales para protección contra condiciones climáticas adversas; la habilitación de puntos de acceso a agua potable y módulos básicos para lavado de manos; la colocación y mantenimiento de iluminación suficiente en áreas exteriores donde permanezcan familiares de pacientes.



Además, exhortaron a la coordinación con los Sistemas DIF municipales y Protección Civil para brindar apoyo asistencial básico y garantizar condiciones mínimas de seguridad. Todo con el propósito de salvaguardar la dignidad, la seguridad y la salud de las personas que acompañan a pacientes hospitalizados.



Al hacer uso de la voz, la diputada Belinda Iturbide manifestó que en Michoacán, particularmente en hospitales de alta especialidad es común la presencia de familiares provenientes de municipios alejados que permanecen durante días o semanas acompañando a pacientes con enfermedades graves.

“Desde una perspectiva de política pública responsable, este exhorto se construye bajo criterios de viabilidad institucional y racionalidad presupuestal. No implica erogaciones obligatorias específicas, no ordena partidas presupuestales determinadas ni impone cargas financieras rígidas a los municipios, es dentro de su capacidad operativa”, enfatizó la legisladora.

Finalmente, señaló que el Estado no puede normalizar que madres, padres o hijos pasen la noche en la intemperie mientras acompañan a un familiar hospitalizado, “la dignidad humana, reconocida como eje interpretativo de los derechos fundamentales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exige condiciones mínimas de protección, incluso en espacios exteriores”, concluyó.