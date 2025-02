Busca Belinda Iturbide que actas de defunción de personas desaparecidas sea expedita

Morelia, Michoacán, a 6 de febrero de 2025.- Como un acto solidario y de humanidad hacia las víctimas de la desaparición forzada, la diputada local de extracción morenista, Belinda Iturbide Díaz, presentó la iniciativa de reforma al artículo 118 del Código Familiar para el Estado de Michoacán y al artículo 20 de la Ley Orgánica del Registro Civil de Michoacán, para que las familias de personas desaparecidas fallecidas, realicen el registro del Acta de Defunción de manera pronta y expedita sin traba alguna.



Y es que anteriormente, explicó, se imponía un plazo de seis meses, tras el fallecimiento de una persona, y este requisito resultaba inviable para los familiares de las personas desaparecidas, quienes, al localizar los restos de sus seres queridos, después de este periodo, debían enfrentar trámites burocráticos complejos y revictimizantes, incluyendo la necesidad de obtener una orden judicial para proceder.



En rueda de prensa, y acompañada del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marco Antonio Tinoco Álvarez, Belinda Iturbide explicó que con esta reforma, se busca la dignidad póstuma de las personas, es por ello que el plazo de los seis meses ya no se tomará en cuenta, cuando se trate de cadáveres o restos humanos identificados, con el apoyo del Centro de Inteligencia en Salud (CIS) y Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), autoridades responsables del certificado de defunción, documento necesario para la tramitación del acta de defunción, ante el Registro Civil.



Con lo anterior se garantiza, añadió Iturbide Díaz, el derecho del registro de actas de defunción, cuando se trate de cadáveres o restos humanos identificados, identificados no reclamados y no identificados, de las personas que el Ministerio Público solicite la expedición del acta del Acta de Defunción al Registro Civil, con independencia de la fecha de fallecimiento que establezca el certificado de defunción que emita el médico de la Fiscalía General del Estado de Michoacán.



En la rueda de prensa estuvieron presentes los titulares de la Coepris y del CIS, Hebert Flores Leal e Hirepan Galván Quezada, quienes manifestaron que con la iniciativa los familiares puedan registrar el fallecimiento de manera ágil y digna, sin necesidad de recurrir a procedimientos judiciales adicionales.



“Hacemos un llamado urgente a las y los legisladores, así como a la sociedad en general, para que respalden esta reforma que representa un paso crucial hacia la justicia y el respeto a los derechos humanos en Michoacán”, finalizó Belinda Iturbide.