Brissa Arroyo se consolida como una mujer de territorio y diputada ciudadana, destaca activista Cristina Cortés 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 17:38:17

Morelia, Michoacán, a 24 de octubre de 2025.- La escucha activa y la cercanía con los diversos sectores de la sociedad ha caracterizado a la diputada local Brissa Arroyo Martínez, consolidándola como una diputada de territorio.

Y es que durante su gestión legislativa, la Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, ha mantenido una estrecha coordinación e involucramiento con las organizaciones civiles, lo cual ha sido reconocido por lideresas, liderazgos y activistas.

En ese sentido, la activista Cristina Cortés Carrillo fundadora y Coordinadora de la asociación Todas y Todos por los Derechos Humanos de Michoacán (TODEHUMI), destacó en Brissa Arroyo la sororidad, su entrega, el conocimiento en territorio y cercanía ciudadana.

“Vamos continuar en este trabajo con la Diputada Brissa Arroyo, con el diálogo respetuoso, con escucha de las propuestas ciudadanas para alcanzar su cristalización”, expresó Cristina Cortés.

Brissa Arroyo, quien es también presidenta del Comité de Atención Ciudadana y Gestoría en la 76 Legislatura, consideró que es la interacción con ciudadanía y la escucha diaria lo que permite legislar con perspectiva ciudadana.

Desde la oficina de la diputada Brissa Arroyo han sido atendidas asociaciones como Casa de la Mujer indígena “Mazot” de Zitácuaro, Mariposas Insurgentes, Special Olympics, Agape Conexión, Red Nacional de Ciegos, entre muchas otras.

“Por convicción estamos haciendo equipo con la gente, con las asociaciones y los diferentes sectores, nos queda claro que la mejor alianza que podemos hacer siempre es con la ciudadanía, porque es a quien nos debemos”, concluyó Brissa Arroyo.