Brissa Arroyo recibe a artesanos michoacanos en el Congreso del Estado 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 16:12:27

Morelia, Michoacán, 28 de Octubre de 2026.- La Diputada Local Brissa Arroyo Martínez, abrió las puertas del Congreso Local para reconocer a los pueblos originarios, a través de la Exposición artesanal, cultural y gastronómica de Michoacán en el Congreso del Estado.

Brissa Arroyo dio la bienvenida a integrantes de la Gubernatura de Pueblos Originarios Pluriétnicos del Altiplano en Michoacán, quienes expusieron productos artesanales en sus diversas técnicas así como gastronómicos.

Brissa Arroyo reconoció la labor de la gobernadora indígena Adela Alejandre Flores que de manera honorífica ha trabajado con las comunidades indigenas,

"Estamos aquí para reconocer el talento de las manos de nuestros artesanos, la riqueza cultural, gastronómica, su historia y tantos elementos que nos dan identidad", expresó Brissa Arroyo.

Durante la exposición artesanal, cultural y gastronómica que se desarrolló en el patio del Congreso del Estado, se presentaron para exhibición y venta artesanías del ramo textil, cobre, barro, madera, las Catrinas, productos holísticos, bordado a mano, así como gastronomía.

Es un encuentro cultural que busca promover la riqueza artesanal, gastronómica y tradicional de Michoacán en un espacio de representación pública como el Congreso del Estado.

Aproximadamente 15 artesanas y artesanos de distintas comunidades además de cocineras tradicionales se hizo un amplio reconocimiento a esta identidad de los pueblos originarios.