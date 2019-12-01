Brissa Arroyo, la Diputada que atiende convocatoria de la ciudadanía 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 18:03:54

Morelia, Michoacán, 06 de Noviembre de 2026.- Brissa Arroyo Martínez se ha consolidado como la única Diputada Local que atiende la convocatoria y llamado de la ciudadanía.

Es así que asistió a la Sesión Plenaria de la Mesa de Seguridad ciudadana, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, iniciativa privada, autoridades de seguridad pública estatal, municipal y Fiscalía General del Estado.

En este marco, Brissa Arroyo destacó que la paz, la estabilidad social y la armonía se construyen desde territorio, escuchando a todas las voces, con la participación ciudadana, "solo así podemos recuperar nuestros espacios y crear un mejor entorno para vivir".

Brissa Arroyo afirmó que uno de los principios para fomentar la paz es el respeto y ejercicio de los derechos universales.

En ese sentido anunció que el próximo 24 de Noviembre realizará desde el Poder Legislativo la Cumbre Ciudadana por los Derechos Humanos, con la participación de ponentes, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.

Se han programado diversos temas como: 1) Derechos humanos, democracia y libertad; 2) Mujeres y una vida libre de violencia; 3)Educación para la paz y la justicia; 4) Juventudes y liderazgo transformador; 5) Desaparición de personas,memoria, verdad y justicia; 6) Desarrollo Sostenible y Acción Climática.

La Diputada Brissa Arroyo, -integrante de la Comisión de Gobernación en la 76 Legislatura-, hizo una invitación abierta a la ciudadanía para que participen en esta gran Cumbre por los Derechos Humanos y en la que posteriormente se estarán anunciando todos los detalles.

Durante la Sesión Plenaria de la Mesa de Seguridad ciudadana se abordarob diversos temas relacionados con la seguridad y justicia, la salud mental y prevención del suicidio en la vida policial así como la participación ciudadana en la prevención de delitos. Asimismo se entregó la Medalla al Mérito Cívico a Policía de Morelia y Guardia Civil por su labor para salvaguardar el estado de derecho.