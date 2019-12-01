Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Noviembre de 2026 a las 14:23:44

Morelia, Michoacán, 27 de noviembre de 2026.- La Diputada Local Brissa Arroyo Martínez, construye caminos reales para la ciudadanía, promueve la escucha activa y la participación ciudadana como una vía para generar los cambios que se requieren y así transformar realidades.

Una vez más, Brissa Arroyo mostró su consolidación como la Diputada de la Ciudadanía al reunir en la Cumbre Ciudadana por los Derechos Humanos a más de 50 ponentes de diferentes ámbitos desde la parte educativa, de seguridad, de medio ambiente, arte, empresarial, entre otros, quienes compartieron sus experiencias para transitar hacia la paz social.

Es así que Brissa Arroyo consideró que el desarrollo y empoderamiento de la sociedad no debe depender exclusivamente de las instituciones, sino de jóvenes, mujeres, empresarios, sector laboral y productivo, la academia y una ciudadanía informada, participativa y empoderada.

La Congresista, -integrante de la Comisión de Gobernación en la 76 Legislatura-, resaltó que: " mi trabajo Legislativo y social se ha enfocado en rescatar valores, fortalecer la convivencia en comunidad y abrir caminos reales para que niñas, niños, jóvenes y familias encuentren alternativas frente a los desafíos que viven día a día".

La Red de Apoyo con Brissa Arroyo trabaja y ofrece resultados a toda la gente, llegando a los lugares donde nadie más va, escuchando a todas las voces y visitando a las familias en sus colonias y sus comunidades.

"Sin distinción de partidos políticos y colocando en el centro de cada decisión a las personas estamos construyendo redes de solidaridad, generando espacios de escucha y acompañando a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad", afirmó.

Brissa Arroyo, -Diputada de la ciudadanía-, destacó que cada persona, cada moreliana, cada moreliano, tienen algo que aportar para fortalecer nuestro Municipio, para impulsar su desarrollo y la paz social.

La Red de Apoyo con Brissa Arroyo no es un acto de buena voluntad, es una forma de organizarnos como sociedad, es abrir oportunidades, compartir capacidades y transformar realidades, basándose en la escucha activa, participación ciudadana y construcción de paz.