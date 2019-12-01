Brissa Arroyo, Ayudando en serio con oficina de atención ciudadana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Agosto de 2025 a las 15:33:21

Morelia, Michoacán, a 11 de agosto de 2025.- Con el objetivo de apoyar la economía de las familias michoacanas, la diputada local Brissa Arroyo Martínez, tiene a disposición de la ciudadanía de todos los municipios programas sociales.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, detalló que esta acciones forman parte del Parlamento Abierto, de una agenda ciudadana y su mayor esencia que es escuchar y atender a todos los sectores de la sociedad.

Arroyo Martínez dio a conocer que “se trata de acercar a la ciudadanía insumos, útiles escolares, materiales o aparatos de movilidad, pero también de llevarles capacitación en temas que son relevantes y que ayudan a construir una mejor sociedad”.

En ese sentido, detalló que en el municipio de Madero aunado a la entrega de los programas subsidiados se llevó a cabo una conferencia relacionada con el tema de prevención de la violencia de género y derechos humanos que estuvo a cargo de la Maestra Erika Victoria Aceves Herrera, integrante del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), y quien se desempeña como perita investigadora forense en Trabajo Social.

Programas subsidiados

En la Casa de Atención Ciudadana, se pueden encontrar materiales para el hogar como calentadores solares, impermeabilizante, tinacos, colchones, cisterna, equipo para baños.

También equipos para el campo que consisten en fumigadora manual, eléctrica o de motor, motosierra leñera, alambre de púas; aparatos de movilidad y apoyo para las personas como silla de ruedas, bastón de mango francés, muletas.

Para el regreso a clases cuenta con útiles escolares (libretas de cuadro, de raya, lápices, gomas, colores, resistol), mochilas para kínder y juveniles, zapato para niña y niño, entre otros artículos.

Además de Madero, se estarán visitando en próximas fechas Chilchota y Purépero. Para mayor información puedes enviar un mensaje al número telefónico 443 475 6492.