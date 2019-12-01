Brissa Arroyo abre las puertas de Morelia y del Poder Legislativo al sector salud 

Morelia, Michoacán, 27 de Octubre de 2026.- Con la convicción de escuchar a todos los sectores de la sociedad, la Diputada Local Brissa Arroyo Martínez, respaldó al Sindicato Mexicano de Salud (SIMESA) para la realización de su Cuarto Congreso Nacional a celebrarse los días 30 y 31 de Octubre en Palacio Clavijero.

Durante estos días, profesionales de la salud abordarán retos y desafíos del ejercicio profesional, temas político-institucionales, así como la transición del sistema de salud.

En este marco, Brissa Arroyo participará con la Ponencia "Agenda Legislativa en Materia de Salud de las Mujeres", destacando temas como la propuesta para implementar el Código Mariposa para reconocer institucionalmente el duelo perinatal, la violencia obstétrica, y otros.

La Diputada de la Ciudadanía, subrayó que este Cuarto Congreso Nacional del Sindicato Mexicano de Salud (SIMESA) es el reflejo de una coordinación institucional en donde se ha contado con el apoyo de las Secretarías de Turismo y de Cultura en el Estado, el Ayuntamiento de Morelia, el Teatro Matamoros y la intervención del Gerente Steven Garita Muñoz, así como la iniciativa privada con organismos empresariales, prestadores de servicios de hotelería y del comercio.

"Así es como desde la Red de Apoyo estamos construyendo la ciudad de las grandes oportunidades, sumando todos por un bien común, sin protagonismos individuales.Hoy abrimos las puertas del Congreso Local, las puertas de Morelia al sector salud, a SIMESA", subrayó Brissa Arroyo.

Durante este Congreso Nacional SIMESA se abordarán temas como “La responsabilidad profesional desde la atención primaria a la salud”, "Atención inicial del paciente quemado”, “La Transición del IMSS Bienestar desde el tema legislativo”, entre muchos otros, además de que los visitantes podrán conocer actividades culturales y artísticas como el encendido de Catedral, recorridos turísticos, etcétera.