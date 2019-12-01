Brindará CEEAV apoyo a víctimas indirectas por homicidio de intérpretes en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Enero de 2026 a las 10:08:48
Morelia, Michoacán; 23 de enero de 2026. El homicidio de Anayeli H, Víctor M. y de su hija Megan, deja un vacío en la comunidad sorda y trunca los avances para la inclusión y el respeto a los derechos humanos, indicó Víctor Manuel Serrato Lozano.

El Comisionado Ejecutivo Estatal de Atención a Víctimas, expresó su reconocimiento público a los intérpretes en Lengua de Señas Mexicana, que dieron voz en múltiples eventos a los integrantes de la comunidad sorda; y quienes además con su trabajo se constituyeron en verdaderos defensores de los derechos humanos.

El titular de la CEEAV dijo que desde esa institución, se brindará todo el apoyo a las víctimas indirectas de estos hechos para coadyuvar a garantizar el acceso a la justicia, el derecho a la verdad y la reparación integral.

Serrato Lozano externó sus condolencias a familiares y amigos y reiteró el compromiso de la Comisión para seguir fortaleciendo sus capacidades de atención a las víctimas del delito de y violaciones a los derechos humanos.

