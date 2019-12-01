Brigadas de Servicios Públicos Municipales intervienen drenes y vialidades de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Septiembre de 2025 a las 11:30:05

Morelia, Michoacán; 10 de septiembre de 2025.- Como parte de las acciones orientadas a construir espacios seguros y así evitar riesgos durante la temporada de lluvias, brigadas de la Secretaría de Servicios Públicos intervienen puntos prioritarios de Morelia, retirando basura y desechos que fueron arrastrados por la tormenta reciente.

El titular de la referida secretaría, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, informó que la instrucción del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, es precisa en el sentido de activar las brigadas en cuanto ocurren las lluvias, para atender los reportes ciudadanos y, asimismo, estar presente posteriormente para limpiar los lugares en donde haya basura.

En este sentido, comentó que el personal de la secretaría a su cargo trabajó en el libramiento (entre la salida a Salamanca y el Estadio Morelos), la avenida Camelinas, el boulevard García León, el Dren Barajas y el Dren Ocolusen.

Explicó que en esos puntos los trabajadores llevaron a cabo tareas de limpieza manual y con herramientas especiales, con el propósito de retirar la basura que generó la tormenta y así evitar que obstruya el paso del agua en los sistemas de drenaje.

Netzahualcóyotl Vázquez comentó que el Gobierno de Morelia permanece atento para atender los reportes de las y los morelianos. Los números de emergencia, son: 443 113 5000 y 443 369 7221.