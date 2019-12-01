Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2026 a las 10:05:07

Morelia, Michoacán; 20 de noviembre de 2026.- El gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, continúa atendiendo de manera permanente las vialidades de la capital michoacana, para que las familias cuenten con buenas condiciones para su movilidad.

A través de la Secretaría de Obras Públicas, brigadas de bacheo se encuentran desplegadas en labores en distintos puntos del municipio, incluyendo tenencias, avenidas principales y calles secundarias.

De esta manera, se atendieron las calles Miguel Hidalgo y Benito Juárez de la tenencia de Chiquimitío. A lo que se suman las calles Aragón en la colonia Los Vergeles y Villas del Monte en Altozano.

Adicionalmente, las brigadas municipales llevaron a cabo el bacheo sobre la avenida Tata Vasco, las laterales de Camelinas y la calle H. Colegio Militar, entre otras rutas de importante uso diario para la ciudadanía.

Así, el Gobierno de Morelia reafirma continuar la atención de las vialidades mediante maquinaria y personal profesional, para que conductores, usuarios del transporte público y familias morelianas en general cuenten con calles y avenidas en buenas condiciones para su uso diario.