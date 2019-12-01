Brigadas comunitarias impulsan mejoras en Turiran: Dayana Pérez

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 20:23:37

Salvador Escalante, Michoacán, a 8 de abril de 2026.- La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, destacó el trabajo de las brigadas comunitarias que diariamente suman esfuerzo para mejorar las condiciones del municipio, llevando acciones concretas a distintas localidades.

Durante una reciente jornada en la comunidad de Turiran, la alcaldesa subrayó que su administración mantiene el compromiso de gobernar con amor, justicia y libertad, impulsando la participación ciudadana como base para transformar el entorno y fortalecer el tejido social.

En esta comunidad se realizaron diversas acciones de beneficio colectivo, entre ellas la limpieza del río, la mejora de la pérgola y la cancha, así como la instalación de alumbrado y la iluminación en algunas calles, trabajos que se llevaron a cabo gracias a la colaboración entre habitantes y autoridades municipales.

“Escuchar, resolver y transformar es la ruta que seguimos para responder a las necesidades de nuestra gente”, expresó la presidenta municipal al reconocer la voluntad y el compromiso de quienes se sumaron a estas labores.

Asimismo, resaltó que el trabajo coordinado permite avanzar en la construcción de un municipio con mejores espacios y mayor bienestar para las familias, reafirmando el orgullo por la riqueza cultural y turística de la región, donde Santa Clara enamora a quienes la visitan.

La alcaldesa reconoció a cada persona que participó en estas actividades comunitarias, reiterando que el trabajo conjunto entre gobierno y ciudadanía seguirá siendo el camino para continuar transformando Salvador Escalante.