Boulevar Industrial en Uruapan transforma la movilidad y economía de la ciudadanía

Uruapan, Michoacán, 8 de octubre del 2026.- El Boulevar Industrial en Uruapan, recién inaugurado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se consolida como una nueva puerta de entrada a Uruapan, con una infraestructura que transforma la movilidad, mejora la conectividad y genera mejores condiciones para el desarrollo económico de la región, aseguró la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), María Elena Huerta Moctezuma.

Recalcó que la obra, que cuenta con una inversión estatal de 50 millones de pesos, representa una intervención estratégica para una de las zonas de mayor actividad industrial y comercial del municipio, al ofrecer una vialidad moderna, funcional y segura que permitirá mejorar los tiempos de traslado y facilitar el movimiento de personas, mercancías y servicios.

La secretaria indicó que esta moderna vialidad beneficia ahora a más de 31 mil personas que transitan diariamente por la zona, entre habitantes, trabajadores, estudiantes, comerciantes y usuarios del transporte público.

María Guadalupe Zárate, una de las beneficiarias, compartió que la renovación de este espacio le ha cambiado la vida: “Nos va a dar más accesibilidad a los estudiantes, sobre todo en el transporte público, porque aparte de que estaba muy feo, se hacía mucho tráfico porque los coches esquivaban baches. Ahora, las banquetas están más anchas, antes eran pura tierra”.

Este proyecto contempló la pavimentación de 18 mil 33 metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico y la construcción de banquetas, mil 270 metros cuadrados de ciclovía y mil 283 metros de guía podotáctil. Asimismo, se habilitaron 11 cruces seguros, tres paradas de transporte público y se renovó la infraestructura hidráulica y de drenaje sanitario.

A través de infraestructura moderna y funcional, Uruapan se consolida como una ciudad mejor conectada y segura, con mayores condiciones para impulsar su desarrollo y crecimiento económico.