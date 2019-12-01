Boulevar Industrial en Uruapan transforma la movilidad y economía de la ciudadanía

Boulevar Industrial en Uruapan transforma la movilidad y economía de la ciudadanía
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 15:57:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, 8 de octubre del 2026.- El Boulevar Industrial en Uruapan, recién inaugurado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se consolida como una nueva puerta de entrada a Uruapan, con una infraestructura que transforma la movilidad, mejora la conectividad y genera mejores condiciones para el desarrollo económico de la región, aseguró la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), María Elena Huerta Moctezuma.

Recalcó que la obra, que cuenta con una inversión estatal de 50 millones de pesos, representa una intervención estratégica para una de las zonas de mayor actividad industrial y comercial del municipio, al ofrecer una vialidad moderna, funcional y segura que permitirá mejorar los tiempos de traslado y facilitar el movimiento de personas, mercancías y servicios.

La secretaria indicó que esta moderna vialidad beneficia ahora a más de 31 mil personas que transitan diariamente por la zona, entre habitantes, trabajadores, estudiantes, comerciantes y usuarios del transporte público.

María Guadalupe Zárate, una de las beneficiarias, compartió que la renovación de este espacio le ha cambiado la vida: “Nos va a dar más accesibilidad a los estudiantes, sobre todo en el transporte público, porque aparte de que estaba muy feo, se hacía mucho tráfico porque los coches esquivaban baches. Ahora, las banquetas están más anchas, antes eran pura tierra”.

Este proyecto contempló la pavimentación de 18 mil 33 metros cuadrados de vialidad con concreto hidráulico y la construcción de banquetas, mil 270 metros cuadrados de ciclovía y mil 283 metros de guía podotáctil. Asimismo, se habilitaron 11 cruces seguros, tres paradas de transporte público y se renovó la infraestructura hidráulica y de drenaje sanitario.

A través de infraestructura moderna y funcional, Uruapan se consolida como una ciudad mejor conectada y segura, con mayores condiciones para impulsar su desarrollo y crecimiento económico.

Más información de la categoria
C4 SIIA de Policía Morelia lidera la transición hacia una ciudad inteligente: Pablo Alarcón Olmedo en Morelia Lab 2026
Servicio social: Solicitan localizar a familiares o amigos de Héctor Corona Sánchez, encontrado sin vida en Tarímbaro
Asaltan a cuentahabiente en Morelia, Michoacán; le quitan 93 mil pesos
La GC frustra 4 secuestros virtuales; ponen a salvo a cinco personas
Más información de la categoria
Gobierno investiga presunta participación de grupos delincuenciales mexicanos en conflicto Ucrania-Rusia
Detención de ex secretario de Finanzas no mancha administración pública de Michoacán, afirma gobernador
Barragan quien más conoce Morelia: morelianos
De Michoacán a Edomex entre mansiones, lujo y extorsión; Caen exfuncionario del gobierno de Michoacán y toda su familia por red que suplantaba a Gobernadores, Ministros y hasta funcionarios de Presidencia con IA