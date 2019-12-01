Bomberos Querétaro: Salvando vidas, ¡porque las mascotas también son familia!

Bomberos Querétaro: Salvando vidas, ¡porque las mascotas también son familia!
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Febrero de 2026 a las 19:34:12
Querétaro, Querétaro, a 11 de febrero de 2026.- Bomberos Querétaro indicaron que el rescatar una vida no existen límites, y que para ellos, cada ser vivo cuenta, conscientes de que las mascotas son parte fundamental de la familia, los tragahumo las protegen con la misma dedicación que a cualquier ciudadano.

Más allá de rescatarlas de incendios o situaciones de riesgo, Bomberos Querétaro se preocupa por el bienestar integral de los animales, ya que el humo y el estrés pueden afectar gravemente sus pulmones, al igual que a los humanos. Por ello, sus unidades están equipadas con tecnología de oxigenoterapia especializada para mascotas, permitiendo estabilizarlas y brindarles atención médica inmediata.

Con este compromiso, Bomberos Querétaro reafirma su lema: “Su lealtad no tiene límites… ¡y nuestro compromiso con ellos, tampoco!”.

Sin duda, la especialización y compromiso de los bomberos queretanos continúa siendo punta de lanza en muchos aspectos en esta noble misión, protegiendo y sirviendo a toda la comunidad.

