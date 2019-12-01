Boca se integra a la red Punto Naranja, y refuerza la protección de las mujeres

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 10:13:32

Morelia, Michoacán, 14 de febrero de 2026.- Con el fin de fortalecer la seguridad de las mujeres en espacios de convivencia, el Jardín Gastronómico Boca fue capacitado por la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) en la estrategia Punto Naranja, acción impulsada por el Gobierno de Morelia, que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar.

Durante la capacitación, se presentó la herramienta Tapa Segura, una medida preventiva orientada a evitar la alteración de bebidas, que contribuye a generar entornos de mayor protección para las mujeres que acuden al establecimiento.

El personal del local conoció mecanismos de detección de riesgos, atención inmediata, orientación y canalización, fortaleciendo así su capacidad de respuesta ante posibles situaciones de violencia o riesgo.

En este esquema de actuación, Policía Morelia es la instancia encargada de intervenir cuando se requiere atención especializada en materia de seguridad.

Al respecto, Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de Semmujeris, señaló, “La seguridad de las mujeres también se construye desde los espacios cotidianos. Que establecimientos como Boca se capaciten y adopten herramientas preventivas, fortalece una red de apoyo real en nuestra ciudad”.

En este contexto, Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia, agradeció al Jardín Gastronómico Boca por sumarse a la estrategia: “Reconocemos y agradecemos a Boca por integrarse a Punto Naranja. La participación de los establecimientos es clave para fortalecer la red de espacios que cuidan y respaldan a las mujeres que asisten”.

Con este programa, el Gobierno de Morelia sigue firme en su compromiso de seguir ampliando la red Punto Naranja y de impulsar acciones coordinadas con establecimientos y corporaciones de seguridad, para garantizar espacios más seguros para las mujeres.