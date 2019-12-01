Bloqueo en Zacapu: Regidores de diversas fracciones denuncian ante el TEEMICH al secretario del Ayuntamiento por negar sesión para revisar el Presupuesto de Egresos

Bloqueo en Zacapu: Regidores de diversas fracciones denuncian ante el TEEMICH al secretario del Ayuntamiento por negar sesión para revisar el Presupuesto de Egresos
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 15:28:23
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.- Un bloque de diez regidores de Zacapu, representando a diversas fuerzas políticas como Morena, PRD, MC, PES, Partido Verde y PT, presentaron una queja formal ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, debido a la negativa del Secretario del Ayuntamiento, de convocar a una sesión extraordinaria de Cabildo.

La regidora Karla Salcedo Pimentel, vocera del grupo, señaló que la solicitud fue formalmente emitida por la mayoría calificada del Cabildo, lo cual, según la Ley Orgánica Municipal, es una obligación legal para el Secretario, no una opción discrecional.

Apuntaron que el motivo principal de la sesión solicitada es la revisión detallada de la Ley de Egresos para el próximo ejercicio fiscal. 

En entrevista comentaron que los regidores buscan asegurar que los recursos municipales se apliquen correctamente y evitar que el dictamen se presente de último momento para su aprobación sin el debido análisis.

"No estamos pidiendo privilegios ni imposiciones. Estamos exigiendo que se respeten las reglas que rigen la vida pública de nuestro municipio", declararon los funcionarios municipales señalando que el bloqueo obstaculiza la transparencia y la voz ciudadana que representan.

Además del tema presupuestal, los regidores denunciaron un clima institucional adverso, donde 
según sus versiones una de las regidoras señaló ser objeto de un bloqueo sistemático, descalificaciones públicas (llegando a ser llamada "ignorante" por preguntar sobre procesos administrativos).

Denunciaron que de inicio de la administración municipal a la fecha se han registrado alrededor de 200 despidos de personal administrativo, proceso que dijeron no se consulta en cabildo.
 
Los regidores aseguraron que, si bien el Tribunal Electoral instruye la sesión, agotarán todas las vías legales necesarias para defender la legalidad y la función de contrapeso del Cabildo en Zacapu.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Michoacán bajo fuego: Caen 28 personas con bombas caseras, armas y vehículos en mega operativo federal
Localizan camioneta abandonada con tres cadáveres adentro en las inmediaciones del fraccionamiento Arco San Pedro de Morelia, Michoacán 
Accidente aéreo en el Valle de Toluca: Jet privado se desploma tras salir de Acapulco; al menos 10 muertos 
Aprehenden en Morelia, Michoacán a un docente de primaria, presunto responsable de acoso sexual
Más información de la categoria
Accidente aéreo en el Valle de Toluca: Jet privado se desploma tras salir de Acapulco; al menos 10 muertos 
Aplazan audiencia intermedia del caso Vero Huante por inasistencia del abogado de la contraparte por gripe
Bloqueo en Zacapu: Regidores de diversas fracciones denuncian ante el TEEMICH al secretario del Ayuntamiento por negar sesión para revisar el Presupuesto de Egresos
Fueron 25 reos de alto nivel en Uruapan los reubicados a penales federales, confirma Bedolla
Comentarios