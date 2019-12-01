Bloqueo en Zacapu: Regidores de diversas fracciones denuncian ante el TEEMICH al secretario del Ayuntamiento por negar sesión para revisar el Presupuesto de Egresos

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 15 de Diciembre de 2025 a las 15:28:23

Morelia, Michoacán, a 15 de diciembre de 2025.- Un bloque de diez regidores de Zacapu, representando a diversas fuerzas políticas como Morena, PRD, MC, PES, Partido Verde y PT, presentaron una queja formal ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, debido a la negativa del Secretario del Ayuntamiento, de convocar a una sesión extraordinaria de Cabildo.

La regidora Karla Salcedo Pimentel, vocera del grupo, señaló que la solicitud fue formalmente emitida por la mayoría calificada del Cabildo, lo cual, según la Ley Orgánica Municipal, es una obligación legal para el Secretario, no una opción discrecional.

Apuntaron que el motivo principal de la sesión solicitada es la revisión detallada de la Ley de Egresos para el próximo ejercicio fiscal.

En entrevista comentaron que los regidores buscan asegurar que los recursos municipales se apliquen correctamente y evitar que el dictamen se presente de último momento para su aprobación sin el debido análisis.

"No estamos pidiendo privilegios ni imposiciones. Estamos exigiendo que se respeten las reglas que rigen la vida pública de nuestro municipio", declararon los funcionarios municipales señalando que el bloqueo obstaculiza la transparencia y la voz ciudadana que representan.

Además del tema presupuestal, los regidores denunciaron un clima institucional adverso, donde

según sus versiones una de las regidoras señaló ser objeto de un bloqueo sistemático, descalificaciones públicas (llegando a ser llamada "ignorante" por preguntar sobre procesos administrativos).

Denunciaron que de inicio de la administración municipal a la fecha se han registrado alrededor de 200 despidos de personal administrativo, proceso que dijeron no se consulta en cabildo.



Los regidores aseguraron que, si bien el Tribunal Electoral instruye la sesión, agotarán todas las vías legales necesarias para defender la legalidad y la función de contrapeso del Cabildo en Zacapu.