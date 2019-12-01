Bloquear carreteras solo para evitar traslado de acarreados al Zócalo: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 02 de diciembre de 2025.- En México no hay nada qué celebrar el 6 de diciembre, porque Morena ha destrozado el sistema democrático del país, sin contar los problemas que arrastran las entidades como la inseguridad, 45 desaparecidos diarios, desplazados, campos de exterminio, huachicol fiscal o la muerte de ciudadanos y alcaldes, en el caso de Michoacán, afirmó el dirigente estatal del PRI, Memo Valencia.

“No hay nada qué celebrar el próximo sábado. ¿Qué van a celebrar?, los 45 desaparecidos diarios, la fila incalculable de autoridades electas en funciones o ya no en funciones, asesinadas, los ciudadanos que pierden la vida, las familias incompletas, no hay nada que celebrar”, dijo.

El líder del Revolucionario Institucional hizo un llamado a las organizaciones campesinas a que, sin perjudicar al ciudadano común, impidan el paso en todo el país a los autobuses que los gobiernos estatales planean rentar para llevar gente a la Ciudad de México el próximo sábado, y afirmó que, por lo menos en Morelia, ya no hay disponible en renta este tipo de transporte, y sin duda, en Michoacán se gastarán recursos públicos para hacer creer que el oficialismo tiene apoyo voluntario, afirmó.

“Señores, campesinos, agricultores, esas manifestaciones que hacen, que afectan a muchos ciudadanos, deberían mejor hacerla el sábado para que vean cómo no se les llena el Zócalo. Si desde el viernes empiezan, pues no van a llegar los acarreados. De aquí van a llevar, no hay autobuses ese día”, mencionó.

Lamentó que para los miles de “acarreados”, “no va a haber vallas, no va a haber obstáculos, no va a ser titánico llegar al Zócalo de la Ciudad de México”, como sí sucedió con los ciudadanos de a pie que el pasado 15 de noviembre manifestaron su inconformidad por la tragedia que vive México en manos de la 4T.

Memo Valencia insistió a la opinión pública que se debe seguir hablando de temas incómodos para el oficialismo, porque ellos buscan desviar la atención con frivolidades, como el nuevo libro del expresidente.

“Ya no hablamos de Teuchitlán, ya no hablamos de La Barredora. No hablamos del huachicol fiscal. Poco hablamos ya de Carlos Manzo, ya no hay protestas, ya no hay indignación. Ahí está la triste realidad. Ahora estamos hablando del libro del señor este”, comentó.

El líder priista finalmente apuntó que “tenemos que buscar como oposición estar a la altura de esta circunstancia y el próximo año buscar construir los puentes que nos lleven a ponerle un alto a todo esto”.

Acompañaron la secretaria general del PRI, Yadira Guerrero Huerta; la secretaria técnica del Consejo Político Estatal, Edna Martínez Nambo; los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Operación Política, Brenda Garnica; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; de Administración y Finanzas, Berenice Álvarez; de Innovación Digital, Verónica Gómez; y el dirigente estatal de la Fundación Colosio, Evelio Segura.