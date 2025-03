Blindan Congreso de Querétaro con acceso controlado al recinto

Querétaro, Querétaro, a 24 de marzo de 2025- A casi un año de haber sido colocados los arcos detectores y los filtros para acceder al recinto legislativo, este día entraron en operación, la cual es una medida de seguridad tanto para los legisladores como para sus trabajadores, reconoció Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local.



“En la medida en la que todos estemos en el mayor orden posible, que no se le limite el paso a nadie podremos estar mejor y más tranquilos. Solo es presentar su identificación es por seguridad y orden, además la única que no tenía controlado el acceso era la legislatura”.



Recordó que en el Congreso de la Unión e incluso en el edificio del Poder Judicial que está a un lado del Congreso Local se aplica este tipo de mecanismos de seguridad; esto luego de que en una sesión de Comisión que encabezó la diputada de Morena Rosalba Vázquez Munguía, una mujer interrumpió en varias ocasiones con el argumento de que ejercicio su derecho a la libre expresión.



“Algunos podrán interpretar esto como una acción de libertad de expresión se puso intervenir, pero me parece que ese ejercicio de libertad de expresión llega cuando se violenta el proceso del proceso una comisión, y cuando no se sabe cómo y cuándo ingresó esta persona; además me parece que son activistas que de alguna manera se identifican con un partido político”.



Refirió que, en la pasada sesión de Pleno, Tere Calzada Rovirosa, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, fijó un posicionamiento al respecto por lo que ingresó una solicitud a Oficial para que ya activaran estos mecanismos de seguridad,



“La indicación es que puede pasar todo mundo, pero simplemente identifiquémonos, quienes somos, con qué intención venimos y a quién venimos a ver para garantizar que, así como los tribunales de aquí al lado, en el municipio, en el Poder Judicial y en la Cámara de Diputados, simplemente se sepa con qué intención vienes y no por ser una oficina pública puede hacer lo que quieras”.



Destacó que esta petición ya la firmaron algunos legisladores de diversos institutos políticos quienes estuvieron a favor de esta solicitud que hizo su homóloga.

“Fui de los primeros que firmó esta solicitud, pero tengo entendido que ya la firmaron los legisladores del PRI, PAN y MC”.



Cuestionado sobre el monto de inversión, Vega Guerrero refirió que todo lo que se invierta en seguridad, siempre será bueno sobre todo porque ayudará a que todos puedan desempeñar mejor su cargo.