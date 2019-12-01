Belinda Hurtado Califica la Venta de Inmuebles Estatales como Traición a la 4T: "Esta Legislatura Pasará a la Historia por Ser la Peor"

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 16:18:05

Morelia, Michoacán, a 4 de marzo de 2026. — La desincorporación de 38 bienes inmuebles propiedad del Gobierno de Michoacán provocó una división interna en la bancada de Morena.

Durante la sesión de este miércoles en el Congreso del Estado, legisladoras como la diputada Belinda Hurtado Marín criticó la iniciativa, al asegurar que representa una venta del patrimonio estatal y una ruptura a los principios de la Cuarta Transformación.

Desde la tribuna, la diputada señaló que la decisión de enajenar estos bienes, algunos incluso a precios inferiores a los comerciales, contraviene los ideales del movimiento.

"Me queda claro que va en contra de los principios de la cuarta transformación porque es vender el patrimonio de los michoacanos", sentenció la diputada, quien además recordó el decálogo de Morena, señalando que no se consultó al pueblo ante la duda o conflicto.

Crítica Histórica y Contraste

La crítica más contundente de Hurtado Marín fue la advertencia al pleno, "Ustedes diputados van a votar por consigna... esta 76 legislatura pasará a la historia, diputadas y diputados, pero para ser la peor porque se va a permitir, ustedes van a permitir vender el patrimonio de los michoacanos."

La diputada contrastó esta acción con la postura histórica del movimiento respecto a la privatización, citando al expresidente Andrés Manuel López Obrador y su frase, "No puede haber un gobierno rico y un pueblo pobre."

La legisladora acusó que la votación se daría "por consigna" y no por la defensa del patrimonio público.