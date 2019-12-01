Bedolla y Zoé Robledo acuerdan trabajo para asignación de espacios a guarderías CECI del IMSS

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 19:49:01
Ciudad de México, a 22 de agosto de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, acordaron trabajar de manera conjunta la asignación de espacios para 19 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del IMSS en Michoacán.

Como parte de las acciones que se coordinan entre el Gobierno de Michoacán y el IMSS para avanzar con la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las autoridades revisaron el proyecto geoestadístico para ubicar los Centros de Educación y Cuidado Infantil en municipios con mayor demanda del servicio.

El director general del IMSS explicó al gobernador que se identificaron 16 municipios prioritarios que en su conjunto registraron más de 47 mil niñas y niños de hasta 4 años de edad, que son hijas e hijos de población derechohabiente.

Uruapan, Tarímbaro, Tepalcatepec, Morelia, Apatzingán, Buenavista, Jacona, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, Madero, Pátzcuaro, Tocumbo, Zacapu, Zamora y Zitácuaro son las zonas propuestas por el IMSS para la operación de CECIs.

El gobernador comentó que el Gobierno del Estado cuenta con predios disponibles para ubicar estos espacios en apoyo a madres trabajadoras y a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, al frente de Gladyz Butanda, se coordinarán los trabajos con el IMSS para su respectiva asignación.

Por lo que se acordó continuar los trabajos entre los equipos de Sedum y del IMSS estatal para avanzar con el proyecto que forma parte de la estrategia de creación de un sistema nacional de cuidados.

