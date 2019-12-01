Bedolla y Zarazúa abren primer rama de distribuidor vial La Huerta en Morelia, Michoacán

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 20:27:01

Morelia, Michoacán, a 10 de abril del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, abrieron la primera rama del Paso Superior Vehicular en La Huerta, esto en la ciudad de Morelia, obra con una inversión de 380 millones de pesos.

El mandatario estatal destacó que en Morelia se construyen obras de infraestructura para modernizar la ciudad, que se pueda enaltecer la capital del estado y ponerla al nivel de otras ciudades capitales del país. Destacó que este distribuidor vial cuenta con luminarias tipo LED que se encienden automáticamente cuando la luz natural comienza a disminuir.

El funcionario estatal destacó que esta es un obra en la que se requieron más de 352 toneladas de acero, misma fue diseñada construida con concreto hidráulico por una empresa michoacana, lo que permite genera empleos en el estado. Recalcó que dará una agilidad importante para el tránsito en la zona.

Rogelio Zarazúa enfatizó que la segunda rama podría estar en operaciones a partir del próximo mes.