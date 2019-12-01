Bedolla y sector productivo de LC coordinan acciones para el desarrollo 

Bedolla y sector productivo de LC coordinan acciones para el desarrollo 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 18:42:04
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Lázaro Cárdenas, Michoacán, 4 de noviembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y representantes del sector productivo-empresarial de Lázaro Cárdenas, acordaron coordinar acciones para impulsar proyectos estratégicos como la construcción del distribuidor vial Los Tulipanes y la modernización del tramo carretero La Orilla-La Mira.
 
En reunión de trabajo, el mandatario propuso gestionar de manera conjunta ante las autoridades federales, estas obras que consideró importantes para reforzar la conectividad vial y carretera de la ciudad y del puerto de Lázaro Cárdenas.

Explicó que los proyectos ejecutivos del distribuidor vial Los Tulipanes y del tramo carretero La Orilla-La Mira están a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) del Gobierno del Estado.

Por lo que aseguró que es necesario avanzar con trámites ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno federal para liberar permisos correspondientes al derecho de vía y otros.

Los representantes del sector productivo y empresarial mostraron interés y apertura para que ambos proyectos se ejecuten a la brevedad, estableciendo mesas de trabajo con las dependencias del estado.

Acompañaron al gobernador los secretarios de Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez y de Desarrollo Económico, Claudio Méndez Fernández.

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