Bedolla y Molina entregan tarjetas de la beca Gertrudis Bocanegra en el Tec de Morelia

Morelia, Michoacán, a 9 de febrero del 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, acompañado de la secretaria de Educación en el estado, Gabriela Molina Aguilar, encabezaron la entrega de tarjetas de la beca educativa “Gertrudis Bocanegra” a estudiantes del Instituto Tecnológico de Morelia (ITM), la cual consiste en mil 900 pesos de manera bimestral.

El mandatario estatal recalcó que este apoyo está diseñado principalmente para transporte público, lo que será de utilidad para que los jóvenes puedan regresar al lugar del que son originarios o la movilidad que implica la dinámica educativa, ya que algunos estudiantes manifestaron tomar hasta cuatro combis al día, es decir, 44 pesos diarios.

Enfatizó que esta beca, que es de carácter universal para estudiantes del nivel superior, es única en el país y comenzó en el estado, pues será modelo para su posterior aplicación en otras entidades.

Ramírez Bedolla les informó también que en próximas fechas comenzará la entrega de chips de internet gratuito de CFE, de esta manera, cada alumno de media superior y superior tendrá internet gratuito en sus celulares el cual será pagado por su gobierno.

Por su parte, la secretaria de Educación en el estado, Gabriela Molina, recalcó que los jóvenes que sigan con la educación universitaria tendrán este apoyo durante todo este trayecto educativo, pues la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia seguirá durante todo su mandato.

“Nunca en la historia había habido tanto apoyo para la educación”, subrayó.