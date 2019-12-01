Bedolla y Grupo Citelis inauguran Eleva Park en Tarímbaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 15:45:43

Tarímbaro, Michoacán, a 22 de enero de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y Grupo Citelis inauguraron el primer parque industrial de clase mundial, Eleva Park, desarrollado por la iniciativa privada para la atracción de empresas como Amazon que ya inició operaciones y próximamente Mercado Libre.

El mandatario estatal destacó que este espacio que cuenta en su primera etapa con seis edificios, es trascendental para Michoacán porque “pone la bandera de la inversión privada para atraer otras empresas”.

Comentó que ya se trabaja en el proyecto para que en el Parque Bajío, Polo del Bienestar, se construya la segunda etapa de Eleva Park y para ello se hará una alianza entre los gobiernos federal y estatal y Grupo Citelis.

El CEO de Grupo Citelis, Eduardo Ramírez, compartió que para antes de concluir el 2027 habrá 35 nuevas operaciones de empresas como AAK, Irexa, Oxxo, Bardahl, Mercado Libre, entre otras en las que se proyecta una derrama económica de 947 millones de pesos entre infraestructura y naves y más de 5 mil empleos directos e indirectos.

Participaron también Tonatiuh Salinas Muñoz, CEO de Invest Mx; el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda; el director de Citelis, Jorge Garza y el presidente municipal de Tarímbaro, Eric Nicanor Gaona.